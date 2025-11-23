CLAT 2026: 7 दिसंबर को होगी क्लैट 2026 परीक्षा, अभी जान लीजिए परीक्षा पैटर्न

संक्षेप: CLAT 2026: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार नीचे विस्तृत परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की जांच कर सकते हैं।

CLAT 2026: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में दाखिला पाने के इच्छुक छात्रों के लिए CLAT 2026 एक बड़ा अवसर है। अब जबकि परीक्षा नजदीक है, सभी उम्मीदवार अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें और एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे तुरंत डाउनलोड करके जांच लें। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार नीचे विस्तृत परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की जांच कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

CLAT 2026 परीक्षा का पैटर्न CLAT 2026 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 1 अंक होगा। हर सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेंगे, जबकि एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा पांच खंडों में विभाजित रहेगी। इसमें लॉ, सामान्य ज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग, अंग्रेजी व गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे।

CLAT 2026 सिलेबस CLAT 2026 उम्मीदवारों की समझ और तर्क कौशल और क्षमताओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। CLAT 2026 सिलेबस में शामिल होंगे:

अंग्रेजी भाषा: इस सेक्शन में प्रत्येक में लगभग 450 शब्दों के पैसेज होंगे। प्रत्येक मार्ग के बाद प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी जिसमें उम्मीदवारों को आपकी समझ और भाषा कौशल का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

सामान्य ज्ञान: इस सेक्शन में प्रत्येक में 450 शब्दों तक के पैसेज शामिल होंगे। मार्ग समाचार, पत्रकारिता स्रोतों और अन्य गैर-कथा लेखन से प्राप्त किए जाएंगे। प्रश्नों में कानूनी जानकारी या पैसेज से संबंधित या उससे संबंधित जानकारी की परीक्षा शामिल हो सकती है।

कानूनी तर्क: इस सेक्शन में, उम्मीदवारों से लगभग 450 शब्दों के पैसेज पढ़ने की उम्मीद की जाएगी। मार्ग कानूनी मामलों, सार्वजनिक नीति प्रश्नों या नैतिक दार्शनिक पूछताछ से जुड़े तथ्य स्थितियों या परिदृश्यों से संबंधित हो सकते हैं।

लॉजिकल रीजनिंग: CLAT 2026 के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में लगभग 300 शब्दों के छोटे पैसेज की एक सीरिज शामिल होगी। प्रत्येक मार्ग के बाद एक या अधिक प्रश्न होंगे

मात्रात्मक तकनीक: CLAT 2026 के इस सेक्शन में तथ्यों या प्रस्तावों, ग्राफ़, या संख्यात्मक जानकारी के संक्षिप्त सेट शामिल होंगे, इसके बाद प्रश्नों की एक सीरिज होगी। आपको ऐसे गद्यांशों, आलेखों से जानकारी प्राप्त करने और ऐसी जानकारी पर गणितीय संक्रियाओं ( mathematical operations) को लागू करने की आवश्यकता होगी।

यूजी परीक्षा के विषय: इसमें अंग्रेजी भाषा, करेंट अफेयर्स (सामान्य ज्ञान सहित), लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स शामिल हैं।