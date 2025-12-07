CLAT 2026 Exam Today: CLAT 2026 की परीक्षा आज, जानें समय, ड्रेस कोड और जरूरी गाइडलाइंस

Hindustan Hindi News
CLAT 2026 Exam guidelines Today: Know the Timings, Dress Code, and Key Instructions You Need to Know
CLAT 2026 Exam Day Guidelines: CLAT 2026 की परीक्षा आज, 7 दिसंबर 2025 को आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

Dec 07, 2025 12:06 pm IST
CLAT 2026 Exam Guidelines: देश के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) में एडमिशन दिलाने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी CLAT 2026 की परीक्षा आज, 7 दिसंबर 2025 को आयोजित की जा रही है। कानून की पढ़ाई करने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। परीक्षा दोपहर की एक ही शिफ्ट में 2:00 PM से 4:00 PM तक होगी। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs) ने सभी उम्मीदवारों के लिए कड़ी गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन नियमों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

1. परीक्षा का समय और सेंटर एंट्री

CLAT 2026 की परीक्षा पूरे 2 घंटे की होगी। छात्रों को समय पर केंद्र पर पहुंचना सबसे जरूरी है।

रिपोर्टिंग टाइम: उम्मीदवारों को दोपहर 1:00 PM बजे से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए, ताकि सभी सुरक्षा और डॉक्यूमेंट चेक आराम से हो सके।

एग्जाम शुरू: दोपहर 2:00 PM बजे

गेट बंद होने का समय: दोपहर 2:15 PM बजे के बाद किसी भी छात्र को सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह समय सीमा बहुत सख्त है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ट्रैफिक या अन्य समस्याओं से बचने के लिए समय से काफी पहले सेंटर पर पहुंचें।

2. जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट

परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए इन डॉक्यूमेंट को लाना अनिवार्य है, इनके बिना एंट्री नहीं मिलेगी।

CLAT 2026 एडमिट कार्ड: इसका एक साफ प्रिंट आउट जरूर साथ रखें। अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो स्पष्ट नहीं है, तो एक पासपोर्ट साइज की नई फोटो भी साथ ले जाएं।

ओरिजिनल फोटोआईडी कार्ड: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी भी सरकारी पहचान पत्र का ओरिजिनल प्रूफ साथ रखना जरूरी है। किसी भी तरह की फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी।

पेन और पानी की बोतल: केवल नीला या काला बॉलपॉइंट पेन ही इस्तेमाल करें। आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं।

3. सख्त ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुएं

परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसका पालन न करने पर परीक्षा केंद्र पर रोका जा सकता है।

कपड़े: उम्मीदवारों को सादे और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े न पहनें जिनमें बड़े बटन, ज्यादातर जेबें, या भारी एम्ब्रॉयडरी (कढ़ाई) हो।

जूते: बंद जूते, बूट्स या ऊंची हील्स पहनने की अनुमति नहीं है। छात्रों को केवल चप्पल या साधारण सैंडल पहनकर आना चाहिए।

गहने और एक्सेसरीज: किसी भी तरह की मेटैलिक ज्वेलरी जैसे चेन, अंगूठी, कंगन, या कान की बालियां पहनना मना है। घड़ी (डिजिटल या एनालॉग), बेल्ट, टोपी, या धूप का चश्मा भी परीक्षा हॉल में ले जाना प्रतिबंधित है।

प्रतिबंधित वस्तुएं: परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ईयरफोन, नोट्स, किताब या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना बैग, वॉलेट और कोई भी कीमती सामान सेंटर पर न लाएं, क्योंकि इन्हें रखने के लिए केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं होगी।

4. उम्मीदवारों के लिए अंतिम सलाह

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ओएमआर शीट (OMR Sheet) पर अपने रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर और अन्य डिटेल्स को बहुत सावधानी से भरें। परीक्षा के दौरान घबराएं नहीं और शांत दिमाग से सवालों को हल करें। सही टाइम मैनेजमेंट और आत्मविश्वास इस परीक्षा में सफलता की कुंजी हैं।

