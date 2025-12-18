CLAT 2026: क्लैट 2026 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन का पूरा तरीका और जरूरी तारीखें

संक्षेप: CLAT 2026 Counselling: क्लैट 2026 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो 17 दिसंबर 2025 से खोल दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025 (रात 10:00 बजे तक) तय की गई है।

CLAT 2026 Counselling: लॉ के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की राह देख रहे छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLUs) ने CLAT 2026 के नतीजों की घोषणा के साथ ही एडमिशन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो 17 दिसंबर 2025 से खोल दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पास किया है, वे CLAT की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध एडमिशन तारीखों की जांच कर सकते हैं।

अंतिम तिथि और रजिस्ट्रेशन शुल्क काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025 (रात 10:00 बजे तक) तय की गई है।

रजिस्ट्रेशन शुल्क कैटेगरी के आधार पर अलग-अलग है-

जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30 हजार रुपये की काउंसलिंग फीस देनी होगी और एससी,एसटी, ओबीसी, बीसी, EWS और PwD कैटेगरी के कैंडिडेट को 20 हजार रुपये की फीस जमा करनी होगी। कैंडिडेट केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फीस जमा कर सकते हैं।

काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल CLAT 2026 की काउंसलिंग कुल पांच राउंड में पूरी होगी। पहली अलॉटमेंट लिस्ट 7 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। इसके बाद दूसरी लिस्ट 22 जनवरी और तीसरी 5 फरवरी को आएगी। पहले तीन राउंड में जिन छात्रों को सीट मिलेगी, उन्हें 24 अप्रैल 2026 तक यूनिवर्सिटी फीस जमा करनी होगी। चौथे और पांचवें राउंड की प्रक्रिया 15 मई 2026 में संपन्न होगी।

सीट अलॉटमेंट के विकल्प काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को तीन मुख्य विकल्प दिए जाएंगे: फ्रीज: यदि आप मिली हुई सीट से संतुष्ट हैं और उसे सुरक्षित करना चाहते हैं।

फ्लोट: यदि आप मिली हुई सीट को रखते हुए अगले राउंड में बेहतर कॉलेज की उम्मीद रखते हैं।

एग्जिट: यदि आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर निकलना चाहते हैं।

जरूरी दस्तावेज तैयार रखें रजिस्ट्रेशन के समय छात्रों को कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, CLAT 2026 का एडमिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखनी चाहिए।

CLAT 2026 Counselling: क्लैट 2026 काउंसलिंग के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा और अपनी डिटेल्स भरनी होगी।

3. इसके बाद आप काउंसलिंग राउंड के लिए रजिस्टर कीजिए।

4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और रजिस्ट्रेशन फीस को जमा कीजिए।

5. इसके बाद आपको सबमिट करना होगा और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए।

6. भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।