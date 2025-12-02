Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CLAT 2026: Best Last-Minute Preparation Tips to Increase Your Exam Score
CLAT 2026: क्लैट 2026 अंतिम दिनों की तैयारी के लिए खास टिप्स, इस स्ट्रैटिजी से बढ़ाएं अपना स्कोर

CLAT 2026: क्लैट 2026 अंतिम दिनों की तैयारी के लिए खास टिप्स, इस स्ट्रैटिजी से बढ़ाएं अपना स्कोर

संक्षेप:

CLAT 2026 Preparation Tips: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की परीक्षा करीब है। यदि आप इन आखिरी पलों में स्मार्ट स्ट्रैटिजी अपनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने स्कोर को बेहतर बना सकते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 03:23 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CLAT 2026 Preparation Tips: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की परीक्षा करीब है। परीक्षा के अंतिम दिनों में उम्मीदवार अक्सर स्ट्रेस में आ जाते हैं और घबराहट में नई चीजें पढ़ने की गलती कर बैठते हैं। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि यह समय नई चीजें सीखने का नहीं, बल्कि अपनी तैयारी को मजबूत करने का है। यदि आप इन आखिरी पलों में स्मार्ट स्ट्रैटिजी अपनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने स्कोर को बेहतर बना सकते हैं।

अंतिम समय की तैयारी के 5 सबसे जरूरी मंत्र

रिवीजन पर ध्यान दें-

इस फेज में केवल उन विषयों को दोहराएं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। खास तौर पर अंग्रेजी, जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के मुख्य विषयों को तेजी से दोहराएं। ऐसी कोई भी नया टॉपिक या विषय पढ़ने से बचें जो आपने पहले नहीं देखा है। इससे अनावश्यक स्ट्रेस बढ़ेगा।

मॉक टेस्ट और उनका एनालिसिस -

परीक्षा के पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए एक या दो फुल-लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दें। सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें और उन्हें तुरंत सुधारें।

सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट तैयारी-

इंग्लिश

ग्रामर के सामान्य नियमों (जैसे Sentence Structure, Tenses) को दोहराएं। पढ़ने की स्पीड और सटीकता में सुधार के लिए छोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का अभ्यास करें।

जनरल नॉलेज

पिछले छह महीनों के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, अर्थव्यवस्था और खेल की खबरों का तुरंत रिव्यु करें।

लीगल रीजनिंग

कानूनी शब्दों (लीगल टर्म) की परिभाषाओं और उनके उपयोग को मजबूत करें। प्रिंसिपल-एप्लिकेशन फॉर्मेट वाले प्रश्नों का अभ्यास करें।

लॉजिकल रीजनिंग

क्रिटिकल रीजनिंग, पजल्स और स्टेटमेंट-बेस्ड प्रश्नों पर ध्यान दें।

क्वांटिटेटिव टेक्निक

नए मुश्किल विषयों को पूरी तरह छोड़ दें। केवल बुनियादी गणितीय सूत्रों, जैसे प्रतिशत , अनुपात और औसत को दोहराएं। कैलकुलेशन में समय बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस करें।

शांत रहें और पॉजिटिव सोचें-

परीक्षा से एक दिन पहले पर्याप्त नींद लें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। आपकी अब तक की मेहनत सबसे ज्यादा मायने रखता है, न कि आखिरी मिनट का स्ट्रेस। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें।

परीक्षा के दिन की स्ट्रैटिजी-

परीक्षा शुरू होने से पहले सभी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें। प्रत्येक सेक्शन के लिए समय निर्धारित करें—उदाहरण के लिए, अंग्रेजी के लिए 20-25 मिनट, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 30 मिनट। किसी भी एक प्रश्न पर बहुत अधिक समय बर्बाद न करें। यदि अटकते हैं, तो आगे बढ़ें और बाद में वापस आएं।

