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Success Story: UP की 9वीं की छात्रा आलिया ने कपड़ों के कचरे से बदली किस्मत, मिलेगा 95000 का इनाम

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ की 9वीं की छात्रा आलिया फातिमा रिजवी ने कतरनों से कठपुतलियां बनाकर 'नेशनल जियोग्राफिक स्लिंगशॉट चैलेंज 2026' जीता। 100 देशों के 2300 आवेदकों में अव्वल आलिया वॉशिंगटन में 95000 रुपये से सम्मानित होंगी।

Success Story: UP की 9वीं की छात्रा आलिया ने कपड़ों के कचरे से बदली किस्मत, मिलेगा 95000 का इनाम

Aaliya Fatima Rizavi Success Story: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक 14 वर्षीय लड़की ने अपनी क्रिएटिविटी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के दम पर वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। लखनऊ के प्रसिद्ध 'ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज' में नौवीं कक्षा की छात्रा आलिया फातिमा रिजवी ने नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और द वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रतियोगिता 'स्लिंगशॉट चैलेंज 2026' में जीत हासिल की है। आलिया ने अपने अनोखे आइडिया से पूरी दुनिया के पर्यावरणविदों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

कपड़ों के कचरे से बनाई शानदार चीज?

लखनऊ की पारंपरिक कठपुतली कला से प्रेरित होकर आलिया ने दर्जी की दुकानों और कपड़ा मिलों से निकलने वाले बेकार कतरनों को इकट्ठा किया। आलिया ने इन बेकार फेंक दिए जाने वाले कपड़ों के टुकड़ों को सुंदर और रंग-बिरंगी हैंडमेड कठपुतलियों में बदल दिया। ये कठपुतलियां सिर्फ खिलौने नहीं हैं, बल्कि वे रीसाइक्लिंग, कचरा प्रबंधन और टिकाऊ जीवन शैली जैसे गंभीर विषयों पर बच्चों और समुदायों को कहानियों के माध्यम से जागरूक करती हैं। इस तरह उन्होंने पारंपरिक कला को पर्यावरण शिक्षा का एक बेहतरीन जरिया बना दिया। आलिया के इस प्रोजेक्ट के पीछे पर्यावरण संरक्षण और लखनऊ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बेहद खूबसूरत तालमेल है।

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100 देशों के 5,000 प्रतिभागियों को पछाड़ा

इस साल नेशनल जियोग्राफिक की इस वैश्विक प्रतियोगिता में कड़ी टक्कर थी। इसमें दुनिया भर के 100 देशों के 5,000 से अधिक युवा प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था और कुल 2,300 से ज्यादा प्रोजेक्ट सबमिशन प्राप्त हुए थे। इन सभी के बीच आलिया फातिमा रिजवी के प्रोजेक्ट "द पपेट टीचेस द प्लेनेट" (The Puppet Teaches the Planet) ने जूरी और जजों को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें इस साल के विजेताओं में चुना गया।

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मिलेगा 95000 रुपये का इनाम

इस शानदार उपलब्धि के लिए आलिया फातिमा को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 1,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी गई है। इसके साथ ही, उन्हें इसी साल अक्टूबर 2026 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी जाने का सुनहरा मौका मिलेगा, जहां उन्हें दुनिया भर के अन्य युवा पर्यावरण इनोवेटर्स के साथ सम्मानित किया जाएगा।

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क्या है ‘स्लिंगशॉट चैलेंज’?

'स्लिंगशॉट चैलेंज' की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जिसका उद्देश्य 13 से 18 वर्ष के युवाओं को पर्यावरण के व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना है। आलिया की इस सफलता ने साबित कर दिया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर एक छोटे से विचार से ही होती है।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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