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लड़की जो देख सुन नहीं सकती, बोलने में भी दिक्कत, स्कूल टॉपर बनी, आए 98.75 प्रतिशत अंक

May 02, 2026 02:17 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिव्यांग लड़की आईएससी 12 वीं की परीक्षा में 98.75 प्रतिशत अंक लाकर कॉलेज टॉपर बन जाए तो सिर्फ खुशियों के आंसू निकलते हैं।

लड़की जो देख सुन नहीं सकती, बोलने में भी दिक्कत, स्कूल टॉपर बनी, आए 98.75 प्रतिशत अंक

एक लड़की जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सही से बोल नहीं सकती उस लड़की और उसके माता पिता की मनोदशा क्या होगी ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके साथ ही बेटी के पिता को ब्लड कैंसर हो तो लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी नइंसाफी इसी परिवार के साथ हुई है लेकिन जब इसी परिवार की वही दिव्यांग लड़की आईएससी 12 वीं की परीक्षा में 98.75 प्रतिशत अंक लाकर कॉलेज टॉपर बन जाए तो सिर्फ खुशियों के आंसू निकलते हैं। ये कहानी क्राइस्ट चर्च कॉलेज में 12 वीं की छात्रा साराह मुईन और उसके पिता मुईन अहमद, माता जूली अहमद, शिक्षक सलमान काजी के के जज्बे को दर्शाती है।

हुसैनगंज में रहने वाले मुईन अहमद और जूली अहमद की बेटी सारा मुईन को सारकोडाइसिस होने पता चला। एक साल की उम्र में आंखों की रोशनी गई, कक्षा तीन में आते-आते उसे सुनाई देना बंद हो गया और कुछ समय बाद बोलने में भी दिक्कत होने लगी। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में साल 2014 में विशेष छात्रों के लिए एक विंग शुरू हुई और कक्षा एक में साराह को प्रवेश मिला। दो साल की पढाई के बाद ही साराह की प्रतिभा को देखते हुए सामान्य छात्रों के साथ शिफ्ट कर दिया गया।

कक्षा 3 में सारा ने ओवर ऑल सेक्शन में टॉप किया। पिता मुईन अहमद ने बताया कि इसके बाद से साराह सिर्फ पढ़ना चाहती थी और 10 वीं में 95 फीसदी अंक आए और 12 वीं में 98.75 फीसदी अंक लाकर सीना गर्व से चौड़ा कर दिया।

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जिस बीमारी में सिकुड़ने लगता है इंसानी दिमाग, उसे मात देकर लखनऊ की आरुषि ने ISC बोर्ड 12वीं में लाए 91.5% नंबर

12वीं (ISC) की छात्रा आरुषि कपूर ने साबित कर दिया है कि इरादों में जान हो, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपके सपनों के आगे घुटने टेक देती है। इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन (IIH) जैसी एक दुर्लभ और बेहद दर्दनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से जूझने के बावजूद, आरुषि ने बोर्ड परीक्षाओं में 91.5% नंबर हासिल करके हर किसी को हैरान कर दिया है। आरुषि लखनऊ के मशहूर सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल की छात्रा हैं। जिस उम्र में बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई, करियर और दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं, उस उम्र में आरुषि एक ऐसी बीमारी से लड़ रही थीं जिसके बारे में सुनना ही रूह कंपा देता है। इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन एक ऐसी अजीब और दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है, जिसमें दिमाग की नसों से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (CSF) रिसने लगता है। इस फ्लूइड के लीक होने की वजह से दिमाग पर इतना खतरनाक दबाव पड़ता है कि उसका आकार ही सिकुड़ने लगता है। आप खुद सोचिए, एक तरफ बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस और दूसरी तरफ इस कदर जानलेवा बीमारी। इस बीमारी का असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता। आरुषि बताती हैं कि इसकी वजह से अक्सर उन्हें सिर में भयानक दर्द का सामना करना पड़ता है। सबसे डरावना पल तो वो होता है जब आंखों में भारी सूजन आ जाती है और कुछ वक्त के लिए आंखों की रोशनी तक चली जाती है। ऐसे हालात में जहां एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हार मान ले, वहां इस बच्ची ने किताबें नहीं छोड़ीं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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