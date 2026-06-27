पहले CBSE को हिलाया, अब सार्थक सिद्धांत ने सरकार के 1.66 करोड़ के रिकॉर्ड्स किए सार्वजनिक
बीते दिनों सीबीएसई ओएसएम टेंडर पर वाला उठाने वाले 12वीं क्लास के छात्र सार्थक सिद्धांत ने सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए 1.66 करोड़ से ज्यादा सरकारी खरीद के रिकॉर्ड्स वाला एक खास पब्लिक पोर्टल लॉन्च किया है।
सीबीएसई 12वीं रिजल्ट को लेकर हुए विवाद के बीच 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत का नाम काफी चर्चा में था। सार्थक वही छात्र हैं जिन्होंने कुछ ही समय पहले सीबीएसई के डिजिटल इवैल्यूएशन टेंडर का बारीकी से विश्लेषण करके पूरे महकमे में हलचल मचा दी थी। अब सार्थक ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भारत सरकार के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सीपीपी) पोर्टल से करीब 1.66 करोड़ रिकॉर्ड्स निकालकर एक पब्लिक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। सार्थक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका दावा किया है।
हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्थक ने अपनी इस नई पहल का ऐलान किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में बड़ी ही साफगोई से लिखा, "पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए जिस तक सबकी आसानी से पहुंच हो। आज से ऐसा ही है।" सार्थक ने बताया कि पिछले दो हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सरकार के सीपीपी पोर्टल से लगभग 1.66 करोड़ खरीद-फरोख्त के रिकॉर्ड्स निकाले हैं। अब ये तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स आम नागरिकों, पत्रकारों और रिसर्चर्स के लिए पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में खंगालने के लिए मौजूद हैं। सार्थक का मकसद है कि लोग इस डेटाबेस को डाउनलोड करें और अपने स्तर पर इन सरकारी रिकॉर्ड्स की जांच-पड़ताल करें। उन्होंने अपनी इस कोशिश को पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम की महज शुरुआत बताया है।
लोगों को भी पता चले सरकारी खजारे का खर्च
सार्थक की सोच है कि लोगों को भी इस बारे में पता चले कि सरकारी खजाने का पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है। सीपीपी पोर्टल से लिए गए इस आर्काइव्ड डेटा का सीधा सा मकसद यह है कि पब्लिक स्पेंडिंग यानी सरकारी खर्च के रिकॉर्ड्स को ढूंढना और उनका विश्लेषण करना अब आम आदमी के लिए भी आसान हो जाए।
सीबीएसई के टेंडर को लेकर संसद में हुई थी पूछ
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सार्थक की पिछली रिसर्च इतनी पुख्ता थी कि सीबीएसई टेंडर से जुड़े उनके खुलासे सीधे संसद तक पहुंच गए थे। उन्हें शिक्षा पर बनी संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश होने का मौका भी मिला। वहां उन्होंने इवैल्यूएशन सिस्टम और खरीद प्रक्रिया पर अपनी बारीक ऑब्जर्वेशन रखीं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि देश के सांसद एक 12वीं के छात्र की बात को इतनी संजीदगी से सुन रहे थे।
अब थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि सार्थक रातों-रात राष्ट्रीय चर्चा में कैसे आए। दरअसल, यह सब तब शुरू हुआ जब सार्थक ने खुद की आंसर शीट की स्कैन कॉपी निकलवाई। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जो नंबर मिले हैं, उनके मूल्यांकन में कुछ झोल है। जैसे-जैसे कई और छात्रों ने भी डिजिटल चेकिंग में पारदर्शिता को लेकर अपनी आवाज उठानी शुरू की, सार्थक ने हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय सीधे सिस्टम की जड़ों में जाने का फैसला किया।
सीबीएसई ओएसएम टेंडर को किया था उजागर
उन्होंने पब्लिक डोमेन में मौजूद सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (ओएसएम) और डिजिटल इवैल्यूएशन से जुड़े टेंडर के दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल शुरू कर दी। सार्थक का दावा है कि जब उन्होंने अलग-अलग बिडिंग प्रोसेस को खंगाला, तो पाया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस क्लॉज और सर्टिफिकेशन की शर्तों में कई बार बदलाव किए गए थे। इन्हीं बदलावों ने उनके मन में पब्लिक प्रोक्योरमेंट में पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
गौरतलब है कि सार्थक कि यह पहल बताती है कि पब्लिक डेटा का सही इस्तेमाल सिर्फ सरकारें या बड़ी एजेंसियां ही नहीं करतीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक भी बड़े बदलाव ला सकता है। सार्थक को उम्मीद है कि इस नए प्रोक्योरमेंट डेटाबेस के लॉन्च के बाद और भी लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, सरकारी फाइलों का अपने स्तर पर विश्लेषण करेंगे और सार्वजनिक जवाबदेही को एक नए मुकाम तक ले जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव