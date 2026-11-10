12वीं के छात्र का कमाल, 68 हजार रुपये में तैयार की खास सैटेलाइट, बिना नेटवर्क मिलेगी मौसम की जानकारी
आमतौर पर मौसम की जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप इंटरनेट के जरिए काम करते हैं, लेकिन समिटसाथी को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। यह डिवाइस सीधे मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है।
किसी समस्या का हल खोजने के लिए हमेशा बड़े संस्थान या लंबा अनुभव जरूरी नहीं होता। कभी-कभी एक छोटा सा अनुभव भी नई खोज की वजह बन जाता है। हैदराबाद के 12वीं कक्षा के छात्र आगम जैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देहरादून के पास पहाड़ों की यात्रा के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि दूरदराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क न होने से मौसम की जानकारी जुटाना कितना मुश्किल है। इसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने एक खास डिवाइस तैयार कर दिया, जो बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के भी मौसम से जुड़ी तस्वीरें दिखा सकता है। खास बात यह है कि इस डिवाइस को करीब 68 हजार रुपये की लागत में तैयार किया गया। उन्होंने इस सैटेलाइट डिवाइस का नाम समिटसाथी(SummitSathi) रखा है।
पहाड़ों में घूमने के दौरान आया आइडिया
बता दें कि आगम हैदराबाद के इंडस इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। साथ ही वो स्कूल के हेड बॉय भी हैं। इंडिया टूडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक बार वो देहरादून घूमने गए। यहां कि पहाड़ों की यात्रा के दौरान जब उन्हें मोबाइल नेटवर्क की परेशानी हुई, तो उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्हें पता चला कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कई बार मौसम की सही जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। आगम ने इसी समस्या का तकनीकी समाधान खोजने का फैसला किया।
क्या है आगम का बनाया डिवाइस?
ऐसे में आगम ने 'समिटसाथी' (SummitSathi) नाम से एक सैटेलाइट आधारित डिवाइस तैयार किया है। आमतौर पर मौसम की जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप इंटरनेट के जरिए काम करते हैं, लेकिन समिटसाथी को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। यह डिवाइस सीधे मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है। सैटेलाइट जब पृथ्वी के ऊपर से गुजरते हैं, तो यह उनके सिग्नल को पकड़कर मौसम और बादलों से जुड़ी तस्वीरें डाउनलोड करता है। इसके बाद इन तस्वीरों को डिवाइस पर देखा जा सकता है। इस तरह मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट बंद होने पर भी लोग अपने आसपास के मौसम की स्थिति से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगम ने सबसे पहले देहरादून के पास इस डिवाइस का परीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने इसकी तकनीक में सुधार किया। साथ ही, एक आसान ग्रेडिंग स्केल भी बनाया, ताकि गांव के लोग तस्वीरों को देखकर मौसम की स्थिति समझ सकें।
हालांकि, यह डिवाइस मौसम का पूर्वानुमान नहीं बताता और न ही बादल फटने जैसी घटनाओं की चेतावनी देता है। इसका काम केवल सैटेलाइट से मिलने वाली मौसम संबंधी तस्वीरें उपलब्ध कराना है, ताकि नेटवर्क न होने की स्थिति में भी लोगों के पास जानकारी का एक अतिरिक्त माध्यम मौजूद रहे।
10 गांवों को मुफ्त में देंगे डिवाइस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगम जैन के बनाए खास डिवाइस समिटसाथी की एक यूनिट तैयार करने में करीब 68000 रुपये खर्च होते हैं। आगम अब इस तकनीक को हिमाचल प्रदेश के 10 गांवों तक पहुंचाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को मौसम की अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें तकनीक के इस्तेमाल में आत्मनिर्भर बनाना है।
25 जगहों पर रात के आसमान का अध्ययन कर चुके हैं आगम
आगम की दिलचस्पी सिर्फ इस डिवाइस तक सीमित नहीं है। उन्हें खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनॉमी) और अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों में भी रुचि है। वह पिछले 24 महीनों से हैदराबाद की 25 अलग-अलग जगहों पर रात के आसमान की चमक का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। इसके जरिए वह प्रकाश प्रदूषण (लाइट पॉल्यूशन) का अध्ययन कर रहे हैं। वह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरों की रोशनी के कारण रात में तारे और दूसरे खगोलीय पिंड कितने कम दिखाई देते हैं। इसके अलावा, आगम एस्ट्रोफोटोग्राफी पर आधारित अ विंडो टू द यूनिवर्स नाम की किताब भी खुद प्रकाशित कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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