12वीं के छात्र का कमाल, 68 हजार रुपये में तैयार की खास सैटेलाइट, बिना नेटवर्क मिलेगी मौसम की जानकारी

आमतौर पर मौसम की जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप इंटरनेट के जरिए काम करते हैं, लेकिन समिटसाथी को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। यह डिवाइस सीधे मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है।

किसी समस्या का हल खोजने के लिए हमेशा बड़े संस्थान या लंबा अनुभव जरूरी नहीं होता। कभी-कभी एक छोटा सा अनुभव भी नई खोज की वजह बन जाता है। हैदराबाद के 12वीं कक्षा के छात्र आगम जैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देहरादून के पास पहाड़ों की यात्रा के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि दूरदराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क न होने से मौसम की जानकारी जुटाना कितना मुश्किल है। इसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने एक खास डिवाइस तैयार कर दिया, जो बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के भी मौसम से जुड़ी तस्वीरें दिखा सकता है। खास बात यह है कि इस डिवाइस को करीब 68 हजार रुपये की लागत में तैयार किया गया। उन्होंने इस सैटेलाइट डिवाइस का नाम समिटसाथी(SummitSathi) रखा है।

पहाड़ों में घूमने के दौरान आया आइडिया बता दें कि आगम हैदराबाद के इंडस इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। साथ ही वो स्कूल के हेड बॉय भी हैं। इंडिया टूडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक बार वो देहरादून घूमने गए। यहां कि पहाड़ों की यात्रा के दौरान जब उन्हें मोबाइल नेटवर्क की परेशानी हुई, तो उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्हें पता चला कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कई बार मौसम की सही जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। आगम ने इसी समस्या का तकनीकी समाधान खोजने का फैसला किया।

क्या है आगम का बनाया डिवाइस? ऐसे में आगम ने 'समिटसाथी' (SummitSathi) नाम से एक सैटेलाइट आधारित डिवाइस तैयार किया है। आमतौर पर मौसम की जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप इंटरनेट के जरिए काम करते हैं, लेकिन समिटसाथी को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। यह डिवाइस सीधे मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है। सैटेलाइट जब पृथ्वी के ऊपर से गुजरते हैं, तो यह उनके सिग्नल को पकड़कर मौसम और बादलों से जुड़ी तस्वीरें डाउनलोड करता है। इसके बाद इन तस्वीरों को डिवाइस पर देखा जा सकता है। इस तरह मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट बंद होने पर भी लोग अपने आसपास के मौसम की स्थिति से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगम ने सबसे पहले देहरादून के पास इस डिवाइस का परीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने इसकी तकनीक में सुधार किया। साथ ही, एक आसान ग्रेडिंग स्केल भी बनाया, ताकि गांव के लोग तस्वीरों को देखकर मौसम की स्थिति समझ सकें।

हालांकि, यह डिवाइस मौसम का पूर्वानुमान नहीं बताता और न ही बादल फटने जैसी घटनाओं की चेतावनी देता है। इसका काम केवल सैटेलाइट से मिलने वाली मौसम संबंधी तस्वीरें उपलब्ध कराना है, ताकि नेटवर्क न होने की स्थिति में भी लोगों के पास जानकारी का एक अतिरिक्त माध्यम मौजूद रहे।

10 गांवों को मुफ्त में देंगे डिवाइस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगम जैन के बनाए खास डिवाइस समिटसाथी की एक यूनिट तैयार करने में करीब 68000 रुपये खर्च होते हैं। आगम अब इस तकनीक को हिमाचल प्रदेश के 10 गांवों तक पहुंचाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को मौसम की अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें तकनीक के इस्तेमाल में आत्मनिर्भर बनाना है।