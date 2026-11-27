11वीं की छात्रा ने बनाया कमाल का डिवाइस, बिना Wi-Fi और बैटरी के बताएगा जमीन के नीचे कितना है पानी
ज्यादातर गांवों में पानी के स्तर की निगरानी के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। इसी समस्या का हल खोजने की कोशिश की है मुंबई की रहने वाली 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने जिनका नाम काव्या मजूमदार है।
आज भी देश के कई ग्रामीण इलाकों में लोग खेती और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुओं के पानी पर निर्भर हैं। ऐसे में जमीन के नीचे का जल स्तर कितना है, उसमें कितनी गिरावट आ रही है और पानी निकालने के बाद कुएं में पानी दोबारा कितनी जल्दी भरता है, इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। लेकिन ज्यादातर गांवों में पानी के स्तर का निगरानी के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। इसी समस्या का हल खोजने की कोशिश की है मुंबई की रहने वाली 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने जिनका नाम काव्या मजूमदार है।
क्या है डिवाइस का नाम
धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली काव्या ने 'जलयंत्र' नाम का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जो कुओं में जल स्तर की निगरानी करता है। इसकी खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए न वाई-फाई की जरूरत होती है, न बैटरी और न ही सोलर पैनल की। स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई उनकी यह पहल अब महाराष्ट्र के कई गांवों तक पहुंच चुकी है।
कैसे काम करता है जलयंत्र?
बता दें कि भूजल का स्तर बारिश, मौसम में बदलाव और पानी के इस्तेमाल के कारण लगातार घटता-बढ़ता रहता है। कुओं पर निर्भर रहने वाले लोगों को अक्सर इसका पता तब चलता है, जब पानी का स्तर इतना नीचे चला जाता है कि पंप पानी खींचना बंद कर देता है। इससे गांव वालों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए काव्या ने ऐसा सिस्टम बनाने का फैसला किया, जो पानी के स्तर में होने वाले बदलावों की लगातार जानकारी दे सके। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जलयंत्र इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित निगरानी सिस्टम है। इसमें कुओं में सेंसर लगाए जाते हैं, जो पानी की गहराई और पंपिंग यानी कुएं से पानी निकालने की गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं।
इससे मिलने वाले आंकड़े मोबाइल पर देखे जा सकने वाले डैशबोर्ड पर उपलब्ध होते हैं। इसके जरिए लोग जान सकते हैं कि कुएं में पानी का स्तर किस तरह बदल रहा है और पानी निकालने के बाद उसका स्तर दोबारा सामान्य होने में कितना समय लग रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस भी शामिल है। इसकी मदद से अलग-अलग कुओं का सर्वे किया जा सकता है। इसके लिए हर जगह स्थायी सेंसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
8 गांवों में लगाए 9 सेंसर
ग्रामीण इलाकों में किसी तकनीक को पहुंचाना आसान नहीं होता। वीक इंटरनेट कनेक्टिविटी, मशीनों की लागत और उनके रखरखाव जैसी चुनौतियां अक्सर ऐसी योजनाओं के रास्ते में आती हैं। काव्या ने जलयंत्र को तैयार करते समय इन समस्याओं का ध्यान रखा। यही वजह है कि इसे बिना वाई-फाई, बैटरी और सोलर पैनल के काम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक महाराष्ट्र के आठ गांवों में जलयंत्र के नौ सक्रिय सेंसर लगाए जा चुके हैं। ये सेंसर नागपुर, मुंबई, बुलढाणा, वाशिम, गोंदिया, रत्नागिरी, रायगढ़ और पालघर में काम कर रहे हैं।
इसका फायदा यह है कि लोगों को केवल किसी एक दिन पानी का स्तर जानने के बजाय लंबे समय तक होने वाले बदलावों की जानकारी मिल सकती है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किस मौसम में भूजल का स्तर घटता है, कहां पानी की कमी बढ़ रही है और पानी निकालने के बाद कुएं में पानी कितनी तेजी से वापस आता है।
स्थानीय संस्था के साथ मिलकर गांवों तक पहुंचाया प्रोजेक्ट
काव्या के लिए जलयंत्र बनाना ही पूरी चुनौती नहीं थी। इसे उन लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी था, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र की संस्था कृषि विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था के साथ साझेदारी की है। यह संस्था खेती, ग्रामीण विकास और मिट्टी व जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करती है।
संस्था ने खासतौर पर विदर्भ क्षेत्र में जलयंत्र को गांवों तक पहुंचाने और इसे लगाने में मदद की है। इस साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेंसर से मिलने वाले आंकड़े सिर्फ रिकॉर्ड बनकर न रह जाएं, बल्कि गांव के लोग उन्हें समझें और पानी के इस्तेमाल से जुड़े फैसलों में उनका उपयोग कर सकें। जलयंत्र का मकसद भूजल संकट को तुरंत खत्म करना नहीं है। यह लोगों को पानी की उपलब्धता के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश है, ताकि वे बिना अनुमान लगाए आंकड़ों के आधार पर पानी के प्रबंधन की योजना बना सकें।
अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश किया अपना प्रोजेक्ट
काव्या के इस प्रयास को अब इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिल रही है। वह 24 से 26 नवंबर 2026 तक इस्तांबुल में आयोजित इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन (IWA) डिजिटल वाटर समिट 2026 में जलयंत्र को पेश किया। यहां वह इनोहब (InnoHub) के तहत अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रही हैं। आगे काव्या का लक्ष्य जलयंत्र को और बेहतर बनाना, इसकी पहुंच बढ़ाना और भूजल से जुड़े आंकड़ों को आम लोगों के लिए समझना आसान बनाना है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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