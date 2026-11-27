ज्यादातर गांवों में पानी के स्तर की निगरानी के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। इसी समस्या का हल खोजने की कोशिश की है मुंबई की रहने वाली 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने जिनका नाम काव्या मजूमदार है।

आज भी देश के कई ग्रामीण इलाकों में लोग खेती और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुओं के पानी पर निर्भर हैं। ऐसे में जमीन के नीचे का जल स्तर कितना है, उसमें कितनी गिरावट आ रही है और पानी निकालने के बाद कुएं में पानी दोबारा कितनी जल्दी भरता है, इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। लेकिन ज्यादातर गांवों में पानी के स्तर का निगरानी के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। इसी समस्या का हल खोजने की कोशिश की है मुंबई की रहने वाली 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने जिनका नाम काव्या मजूमदार है।

क्या है डिवाइस का नाम धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली काव्या ने 'जलयंत्र' नाम का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जो कुओं में जल स्तर की निगरानी करता है। इसकी खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए न वाई-फाई की जरूरत होती है, न बैटरी और न ही सोलर पैनल की। स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई उनकी यह पहल अब महाराष्ट्र के कई गांवों तक पहुंच चुकी है।

कैसे काम करता है जलयंत्र? बता दें कि भूजल का स्तर बारिश, मौसम में बदलाव और पानी के इस्तेमाल के कारण लगातार घटता-बढ़ता रहता है। कुओं पर निर्भर रहने वाले लोगों को अक्सर इसका पता तब चलता है, जब पानी का स्तर इतना नीचे चला जाता है कि पंप पानी खींचना बंद कर देता है। इससे गांव वालों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए काव्या ने ऐसा सिस्टम बनाने का फैसला किया, जो पानी के स्तर में होने वाले बदलावों की लगातार जानकारी दे सके। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जलयंत्र इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित निगरानी सिस्टम है। इसमें कुओं में सेंसर लगाए जाते हैं, जो पानी की गहराई और पंपिंग यानी कुएं से पानी निकालने की गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं।

इससे मिलने वाले आंकड़े मोबाइल पर देखे जा सकने वाले डैशबोर्ड पर उपलब्ध होते हैं। इसके जरिए लोग जान सकते हैं कि कुएं में पानी का स्तर किस तरह बदल रहा है और पानी निकालने के बाद उसका स्तर दोबारा सामान्य होने में कितना समय लग रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस भी शामिल है। इसकी मदद से अलग-अलग कुओं का सर्वे किया जा सकता है। इसके लिए हर जगह स्थायी सेंसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।

8 गांवों में लगाए 9 सेंसर ग्रामीण इलाकों में किसी तकनीक को पहुंचाना आसान नहीं होता। वीक इंटरनेट कनेक्टिविटी, मशीनों की लागत और उनके रखरखाव जैसी चुनौतियां अक्सर ऐसी योजनाओं के रास्ते में आती हैं। काव्या ने जलयंत्र को तैयार करते समय इन समस्याओं का ध्यान रखा। यही वजह है कि इसे बिना वाई-फाई, बैटरी और सोलर पैनल के काम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक महाराष्ट्र के आठ गांवों में जलयंत्र के नौ सक्रिय सेंसर लगाए जा चुके हैं। ये सेंसर नागपुर, मुंबई, बुलढाणा, वाशिम, गोंदिया, रत्नागिरी, रायगढ़ और पालघर में काम कर रहे हैं।

इसका फायदा यह है कि लोगों को केवल किसी एक दिन पानी का स्तर जानने के बजाय लंबे समय तक होने वाले बदलावों की जानकारी मिल सकती है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किस मौसम में भूजल का स्तर घटता है, कहां पानी की कमी बढ़ रही है और पानी निकालने के बाद कुएं में पानी कितनी तेजी से वापस आता है।

स्थानीय संस्था के साथ मिलकर गांवों तक पहुंचाया प्रोजेक्ट काव्या के लिए जलयंत्र बनाना ही पूरी चुनौती नहीं थी। इसे उन लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी था, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र की संस्था कृषि विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था के साथ साझेदारी की है। यह संस्था खेती, ग्रामीण विकास और मिट्टी व जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करती है।

संस्था ने खासतौर पर विदर्भ क्षेत्र में जलयंत्र को गांवों तक पहुंचाने और इसे लगाने में मदद की है। इस साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेंसर से मिलने वाले आंकड़े सिर्फ रिकॉर्ड बनकर न रह जाएं, बल्कि गांव के लोग उन्हें समझें और पानी के इस्तेमाल से जुड़े फैसलों में उनका उपयोग कर सकें। जलयंत्र का मकसद भूजल संकट को तुरंत खत्म करना नहीं है। यह लोगों को पानी की उपलब्धता के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश है, ताकि वे बिना अनुमान लगाए आंकड़ों के आधार पर पानी के प्रबंधन की योजना बना सकें।