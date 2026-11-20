CJI सूर्यकांत होंगे पीजीआईएमएस दीक्षांत समारोह के चीफ गेस्ट, MBBS समेत 900 छात्रों को देंगे डिग्रियां
CJI सूर्यकांत रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PGIMS) के छठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम 3 जनवरी 2027 को होगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PGIMS) के छठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम 3 जनवरी 2027 को होगा। वह करीब 900 छात्रों को डिग्रियां देंगे। पीजीआईएमएस के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहली बार होगा जब भारत के कोई मौजूदा मुख्य न्यायाधीश इसके दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा के किसी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में भी यह अपनी तरह का पहला मौका बताया जा रहा है।
मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल साइंसेज सहित विभिन्न विषयों के छात्रों को उनकी डिग्रियां दी जाएंगी। सबसे अधिक डिग्रियां एमबीबीएस स्नातकों को दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि अन्य कोर्सेज में एमडी, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, एमपीटी, बीपीटी, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट-बेसिक बीएससी नर्सिंग, डीएम, एमसीएच , NPCC और साइकियाट्रिक सोशल वर्क में एमफिल शामिल हैं।
दिल्ली से तैयार कराए जा रहे मेडल
इसके साथ ही बीपीटी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, डीएम, एमसीएच, एनपीसीसी, एम फार्मा और एमफिल साइकियाट्रिक सोशल वर्क के विद्यार्थी भी
डिग्री हासिल करेंगे। विभिन्न पाठ्यक्रमों के टॉपर्स को स्वर्ण पदकों (गोल्ड मेडल) से सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें विशेष रूप से दिल्ली में तैयार करवाया जा रहा है।
अग्रवाल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति विश्वविद्यालय और हरियाणा के लिए गर्व की बात होगी। इससे स्नातक होने वाले छात्रों को अपने पेशेवर जीवन में संवैधानिक मूल्यों, न्याय, अनुशासन और नैतिक आचरण को बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी।
मेडिकल की 75 हजार नई सीटें जुड़ेंगी
सरकार अगले तीन साल में मेडिकल की 75 हजार सीटें और जोड़ने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को साफ कहा कि सरकार इस लक्ष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नड्डा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के आठवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम भारत मंडपम में हुआ। मंच पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। संस्थान के 25 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया गया। नड्डा ने बीते सालों की पूरी तस्वीर सामने रखी। उन्होंने बताया कि देश में मेडिकल कॉलेज कभी 387 थे। अब इनकी संख्या 863 पर पहुंच गई है। यानी दोगुने से भी ज्यादा। एम्स की गिनती भी बढ़कर 23 हो चुकी है। एक वक्त था जब पूरे देश में गिनती के एम्स हुआ करते थे। सीटों के मामले में उछाल और बड़ा है। अंडरग्रेजुएट सीटें करीब 51 हजार से बढ़कर 1.43 लाख हो गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सीटें भी बढ़कर 91 हजार तक पहुंच गई हैं। मंत्री का कहना था कि यह रफ्तार आगे भी बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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