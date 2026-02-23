कानून का किला नहीं, जनता की खुली चौपाल बनिए, कानून के विद्यार्थियों से बोले CJI सूर्यकांत
सीजेआई सूर्यकांत ने युवा वकीलों से कहा कि कानून को किले जैसा बंद ढांचा नहीं बल्कि जनता की खुली चौपाल बनाना होगा, जहां अधिकार, बहस और न्याय सबके लिए सुलभ हों।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने युवा कानून विद्यार्थियों को एक गहरी और जिम्मेदारी भरी सीख देते हुए कहा कि कानून को अब “किले” की तरह नहीं बल्कि “जनता के खुले मंच” की तरह काम करना होगा। उनका कहना था कि अगर कानून केवल किताबों, कठिन शब्दों और चुनिंदा लोगों तक सीमित रह गया, तो वह अपने असली मकसद से दूर चला जाएगा। वे दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कानून की भूमिका, उसके बदलते स्वरूप और युवा वकीलों की जिम्मेदारी पर विस्तार से बात की। यह आयोजन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां देशभर से आए विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर पेशेवर जीवन में कदम रखा।
मेहरानगढ़ फोर्ट की तुलना
मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में कानून की तुलना मेहरानगढ़ फोर्ट से की। उन्होंने समझाया कि जैसे पुराने समय में किले बाहरी खतरों से सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, वैसे ही कानून का प्रारंभिक स्वरूप भी समाज को अराजकता और मनमानी से बचाने के लिए बना था। उस दौर में कानून का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना था। वह एक रक्षक की तरह खड़ा था। लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून केवल रक्षा करने वाला ढांचा बनकर नहीं रह सकता।
लोकतंत्र में कानून को बदलना ही होगा
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान वाले लोकतंत्र में कानून को ऐसा स्थान बनना चाहिए जहां लोग अपने मतभेद रखें, सवाल पूछें, अपने अधिकारों को समझें और सत्ता से जवाब मांग सकें। उनके अनुसार, कानून अगर लोगों से दूर हो जाए तो न्याय केवल कागजों तक सीमित रह जाता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे कानून को बंद दरवाजों वाली व्यवस्था न बनने दें, बल्कि उसे ऐसा माध्यम बनाएं जहां आम आदमी भी अपनी बात कह सके।
कानून कोई अंतिम सच नहीं, यह लगातार बदलता है
उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी समझाया कि कानून कोई स्थायी या अंतिम चीज नहीं है। विज्ञान की तरह इसमें अंतिम निष्कर्ष नहीं होते। समाज बदलता है, इसलिए कानून भी बदलता है। न्याय की विश्वसनीयता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह समय के साथ चल सके और नई चुनौतियों का जवाब दे सके। उन्होंने इतिहास का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे शुरुआती अधिकारों की छोटी पहलें आगे चलकर समानता, गरिमा और न्याय के बड़े सिद्धांतों में बदल गईं।
भारत में समानता का विचार भी विकसित हुआ
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत में भी समानता का सिद्धांत केवल औपचारिक घोषणा नहीं रहा। समय के साथ अदालतों ने इसे वास्तविक न्याय का साधन बनाया, ताकि कानून केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में दिखे। उनका संकेत था कि संविधान का अर्थ तभी जीवित रहता है जब न्याय व्यवस्था समाज की वास्तविक जरूरतों को समझे।
कठिन भाषा और जटिलता से दूर रखने की चेतावनी
उन्होंने एक अहम चेतावनी भी दी। कहा कि कई बार कानून लोगों को आजाद करने के बाद फिर उनसे दूर हो जाता है, क्योंकि उसे इतनी कठिन भाषा और प्रक्रियाओं में बांध दिया जाता है कि आम नागरिक उससे जुड़ ही नहीं पाता। युवा वकीलों से उन्होंने आग्रह किया कि वे कानून को फिर से “विशेषज्ञों का किला” न बनने दें।
कानून की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे लोग समझ सकें। न्याय ऐसा होना चाहिए जो दिखाई दे, महसूस हो और सबके लिए उपलब्ध हो।
नई पीढ़ी की भूमिका सबसे निर्णायक
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज स्नातक हो रहे विद्यार्थी केवल डिग्री लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वे उस व्यवस्था के वाहक बन रहे हैं जो तय करेगी कि कानून लोगों के करीब रहेगा या उनसे दूर। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्कृष्टता जरूरी है, लेकिन उत्कृष्टता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि व्यवस्था केवल कुछ लोगों तक सीमित हो जाए। न्याय की असली ताकत उसकी पहुंच में है, न कि उसकी जटिलता में।
कानून को लोगों के बीच ले जाने की जरूरत
अपने संबोधन में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि देश अभी भी एक अधूरी यात्रा पर है। न्याय व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाना होगा, ताकि समाज के हर वर्ग को लगे कि कानून उसका है। युवा वकीलों से उन्होंने कहा कि वे अदालतों, समाज और लोगों के बीच पुल बनें। कानून को डर का प्रतीक नहीं, भरोसे का माध्यम बनाना ही उनकी असली परीक्षा होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव