कानून की पढ़ाई में एआई पर रोक नहीं, सही इस्तेमाल सिखाइए; क्या बोले CJI सूर्यकांत
सीजेआई सूर्यकांत ने लॉ स्कूलों से एआई पर पाबंदी की जगह जिम्मेदार इस्तेमाल सिखाने को कहा। साथ लीगल एड को ग्रेजुएशन की शर्त और कॉमन सिटेशन फॉर्मेट की वकालत की।
मशीन से लिखा निबंध पकड़ने वाली मशीन खुद गलत निकले तो? देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने हैदराबाद में यही सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि लॉ स्कूल एआई से डरना छोड़ें और बच्चों को उसे बरतने का सलीका सिखाएं। साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई में लीगल एड को ग्रेजुएशन की शर्त बनाने की बात भी कही। मौका था कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन यानी CLEA के पहले सालाना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का। उद्घाटन सत्र में सीजेआई ने लीगल रिसर्च में टेक्नोलॉजी की बढ़ती दखल पर बात की। उन्होंने क्लिनिकल लीगल एजुकेशन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। क्लासरूम की पढ़ाई को असली तजुर्बे से जोड़ना उनके भाषण का बड़ा हिस्सा रहा।
एआई पर रोक क्यों नहीं
सीजेआई ने माना कि एआई से काफी मदद मिलती है। वह कानूनी सामग्री खोजने और सजाने में काम आता है। फैसलों का सार निकालने और दलीलें गढ़ने में भी। पर उसका जवाब हर बार सही हो यह जरूरी नहीं। एक फर्जी केस भी इतना असली दिख सकता है कि अच्छे अच्छे धोखा खा जाएं। इसलिए हर हवाले को उसके मूल स्रोत से मिलाना जरूरी है।
उनके मुताबिक असल सवाल अब यह नहीं रहा कि छात्र एआई चलाएंगे या नहीं। सवाल यह है कि जमा किया गया काम उनकी अपनी सोच और कानून की समझ दिखाता है या नहीं।
पाबंदी का रास्ता उन्हें ठीक नहीं लगा। उनका तर्क था कि रोक लगी तो बच्चे बिना किसी मार्गदर्शन और बिना बताए एआई का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनाने को भी गलत बताया। रास्ता बीच का है। साफ नियम बनें और छात्रों को पता हो कि कहां एआई की मदद चलेगी और कहां उसे बताना होगा। सीजेआई ने CLEA से ऐसी मॉडल गाइडलाइन तैयार करने को कहा जिसे राष्ट्रमंडल देशों के लॉ स्कूल और जर्नल अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकें।
डिटेक्टर के भरोसे इल्जाम नहीं
सीजेआई ने एआई पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने 2023 की एक स्टडी का हवाला दिया। सात मशहूर डिटेक्टर अमेरिकी स्कूली बच्चों के निबंध लगभग बिना चूक परख लेते थे। लेकिन जिन छात्रों की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं थी उनके 60 फीसदी से ज्यादा निबंधों को उन्होंने एआई का लिखा बता दिया।
राष्ट्रमंडल देशों में बहुत से छात्र अंग्रेजी दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ते हैं। उन पर इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ सकती है। सीजेआई ने कहा कि नकल का आरोप सिर्फ मशीन के फैसले पर नहीं टिकना चाहिए। उन्होंने जांच का तरीका भी सुझाया। छात्र से अपना लिखा मुंह जबानी समझवाया जाए। जिन केसों का हवाला दिया है उनका बचाव करवाया जाए। या एआई के लिखे जवाब में गलतियां पकड़वाई जाएं। इससे पता चलेगा कि काम के पीछे समझ है या नहीं।
लीगल एड बने डिग्री की शर्त
सीजेआई चाहते हैं कि हर लॉ छात्र कुछ तय समय तक लीगल एड का काम करे और उसके बिना डिग्री न मिले। जो तय समय से ज्यादा काम करें उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट मिलें।
उनके मुताबिक लीगल एड क्लिनिक सिर्फ क्लासरूम की कवायद या सेमेस्टर तक सीमित न रहें। छात्र कानूनी सेवा प्राधिकरणों के जरिए पैनल वकीलों और पैरा लीगल वॉलंटियरों के साथ गांवों और बस्तियों तक जाएं। छुट्टियों में भी काम जारी रखने वालों को सर्टिफिकेट मिले। क्लिनिक ऐसे सीखने के ठिकाने भी बन सकते हैं जहां पैनल वकील और कानूनी सेवा अधिकारी छात्रों के साथ नियमित बैठकर केसों पर चर्चा करें।
किताबी पढ़ाई में प्रैक्टिकल का तड़का
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अलग विषय की तरह रखने के बजाय सीजेआई ने उसे मुख्य विषयों में घोलने की सलाह दी। मिसाल के तौर पर एविडेंस और क्रिमिनल प्रोसीजर में। फैमिली लॉ और संवैधानिक कानून में भी।
पूरे राष्ट्रमंडल में एक जैसा सिटेशन
सम्मेलन में राष्ट्रमंडल के लिए यूनिफॉर्म सिटेशन पर अलग सत्र हुआ। सीजेआई ने कहा कि अदालतों के दिए न्यूट्रल सिटेशन ही फैसलों की मुख्य पहचान होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 2023 से इन्हें अपना चुका है। साल, अदालत, फैसले का नंबर और पैराग्राफ का हवाला मिलाकर एक न्यूनतम साझा ढांचा बने तो अलग अलग देशों में फैसले खोजना और परखना आसान होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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