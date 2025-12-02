Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CISF Tradesman Admit Card 2025 OUT at cisfrectt.cisf.gov.in for Trade Test, download pdf direct link
CISF Tradesman Admit Card 2025: CISF ट्रेड्समैन ट्रेड टेस्ट एडमिट कार्ड 2025 cisfrectt.cisf.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप:

CISF Tradesman Admit Card 2025: CISF ने ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार CISF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। 

Tue, 2 Dec 2025 07:06 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CISF Constable Tradesmen Trade Test Admit Card 2025: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कांस्टेबल/ट्रेड्समैन (CT/TM) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी अपडेट है। CISF ने ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों को इस चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, वे अब CISF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं।

CISF Constable Tradesmen Trade Test Admit Card 2025 Direct Link

शारीरिक परीक्षण के बाद अगला चरण-

यह एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है जो शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) जैसे शुरुआती चरणों में सफल रहे हैं। अब उन्हें अगले चरण यानी ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जा रहा है।

ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन कब?

ट्रेड्समैन के पदों के लिए ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए अपने निर्धारित भर्ती केंद्र पर समय पर रिपोर्ट करना होगा। भर्ती केंद्र में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  1. CISF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाएं।

2. होम पेज पर, "CT/TM – 2025 भर्ती" के लिए ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक को खोजें।

3. लिंक पर क्लिक करने के बाद, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भरें।

4. "सबमिट" बटन पर क्लिक करने के बाद, आपका ई-एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें। ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के समय इस एडमिट कार्ड को ले जाना अनिवार्य है। सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ने और उनका सख्ती से पालन करने की गाइडलाइंस दी गई हैं।

लेखक के बारे में

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
