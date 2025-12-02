CISF Tradesman Admit Card 2025: CISF ट्रेड्समैन ट्रेड टेस्ट एडमिट कार्ड 2025 cisfrectt.cisf.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: CISF Tradesman Admit Card 2025: CISF ने ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार CISF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 07:06 PM

CISF Constable Tradesmen Trade Test Admit Card 2025: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कांस्टेबल/ट्रेड्समैन (CT/TM) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी अपडेट है। CISF ने ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों को इस चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, वे अब CISF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं।

CISF Constable Tradesmen Trade Test Admit Card 2025 Direct Link शारीरिक परीक्षण के बाद अगला चरण- यह एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है जो शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) जैसे शुरुआती चरणों में सफल रहे हैं। अब उन्हें अगले चरण यानी ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जा रहा है।

ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन कब? ट्रेड्समैन के पदों के लिए ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए अपने निर्धारित भर्ती केंद्र पर समय पर रिपोर्ट करना होगा। भर्ती केंद्र में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? CISF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाएं। 2. होम पेज पर, "CT/TM – 2025 भर्ती" के लिए ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक को खोजें।

3. लिंक पर क्लिक करने के बाद, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भरें।

4. "सबमिट" बटन पर क्लिक करने के बाद, आपका ई-एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय