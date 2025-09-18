cisf tradesman admit card 2025: CISF PET PST Admit Card Constable admit card cisfrectt cisf gov in download direct link CISF Admit Card Link: सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी पीएसटी एडमिट कार्ड cisfrectt.cisf.gov.in पर जारी, Career Hindi News - Hindustan
cisf tradesman admit card 2025

CISF Admit Card Link: सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी पीएसटी एडमिट कार्ड cisfrectt.cisf.gov.in पर जारी

CISF Constable Tradesmen Admit Card 2025: सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती को लेकर होने वाली पीएसटी पीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी इन्हें cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 07:52 AM
CISF Admit Card Link: सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी पीएसटी एडमिट कार्ड cisfrectt.cisf.gov.in पर जारी

CISF Constable Tradesmen Admit Card 2025: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती को लेकर होने वाली पीएसटी पीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी इन्हें cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सीआईएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 1161 पदों पर भर्ती होनी हैं। ये भर्तियां विभिन्न ट्रेड कुक, नाई, दर्जी, धोबी, स्वीपर, इलेक्ट्रिशियन आदि के लिए होगी। इसके आवेदन मार्च 2025 में लिए गए थे। पीईटी पीएसटी में पास अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई - 165 सेमी हो। महिलाओं की 155 सेमी हो।

पुरुष अभ्यर्थियों का सीना कम से कम 78-83 सेमी है। 5 सेमी फुलाव हो।

पीईटी

पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किमी दौड़ना होगा वही महिलाओं को 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होगा।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाएं।

चरण 2: आपको होमपेज पर 'CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 के लिए एडमिट कार्ड' का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

चरण 3: लॉग इन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।

चरण 4: अपनी पंजीकरण आईडी और पासवर्ड जैसी आवश्यक जानकारी सही ढंग से दर्ज करें और सबमिट करें।

चरण 5: सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 6: एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी विवरणों की जांच करें और फिर उसे डाउनलोड करें।

चरण 7: भविष्य के लिए अपने हॉल टिकट का प्रिंट आउट लें।

एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक

वैकेंसी का ब्योरा

पद/ट्रेड और वैकेंसी

कांस्टेबल/ कुक - 444

कांस्टेबल/ मोची - 08

कांस्टेबल / दर्जी 21

कांस्टेबल/ नाई 180

कांस्टेबल/ धोबी 236

कांस्टेबल/ स्वीपर 137

कांस्टेबल/ पेंटर 02

कांस्टेबल/ बढ़ई 08

कांस्टेबल/ इलेक्ट्रीशियन 04

कांस्टेबल/ माली 04

कांस्टेबल/ वेल्डर 01

कांस्टेबल/ चार्ज मैकेनिक 01

कांस्टेबल / एमपी अटेंडेंट 02

कुल 1161 (एक्स सर्विसमैन के 113 पदों को मिलाकर)

वेतन-लेवल-3 , 21,700 रुपये - 69,100 रुपये ।

