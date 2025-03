सीआईएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 1161 पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया

- आधिकारिक वेबसाइट (cisfrectt.cisf.gov.in) पर जाएं। यहां नोटिस बोर्ड के तहत फ्लैश हो रहे लिंक Notification for recruitment of Constable/ Tradesman in CISF - 2024 (English) पर क्लिक करें।