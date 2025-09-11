CISF Constable Driver Exam 2025: पास कर गए लिखित परीक्षा? अब फिजिकल टेस्ट की बारी; जारी हुआ एडमिट कार्ड

CISF Constable Driver Exam 2025: सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए पीईटी और पीएसटी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट से डाउनलोड कर टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

CISF Constable Driver Exam 2025: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सीआईएसएफ ने साल 2024 की भर्ती प्रक्रिया के तहत कॉन्स्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर-कम-पंप-ऑपरेटर (फायर सर्विसेज) पदों के लिए होने वाले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1,124 पदों को भरा जाएगा। इनमें 845 पद कांस्टेबल ड्राइवर और 279 पद कांस्टेबल ड्राइवर-कम-पंप-ऑपरेटर (फायर सर्विसेज) के लिए निकाले गए हैं।

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड 1. सबसे पहले सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर Admit Card PET/PST (CT Driver) लिंक पर क्लिक करें।

3. अब नया पेज खुलेगा।

4. यहां अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालें।

5. सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

6. डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें और परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर जाएं।

CISF पीईटी और पीएसटी में क्या होता है? पीईटी और पीएसटी उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता, ताकत, स्टैमिना और फिटनेस की जांच के लिए लिए जाते हैं। इसमें ऊंचाई, सीना, दौड़ और अन्य शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। जो उम्मीदवार इन दोनों चरणों को पास करेंगे, उन्हें आगे दस्तावेज सत्यापन और ट्रेड टेस्ट से गुजरना होगा।

ट्रेड टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (OMR) आधारित लिखित परीक्षा देनी होगी। भर्ती की आखिरी स्टेज में उम्मीदवारों का डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME)/रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन (RME) होगा, जिसमें उनकी संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति की जांच की जाएगी।