CISF armed forces 10 years service is mandatory security deposit will be refunded leaving job: Delhi High Court
सैन्य बल में भर्ती होने के बाद 10 वर्ष सेवा जरूरी, नौकरी छोड़ने पर नहीं मिलेगी जमानत राशि, हाईकोर्ट का आदेश

सैन्य बल में भर्ती होने के बाद 10 वर्ष सेवा जरूरी, नौकरी छोड़ने पर नहीं मिलेगी जमानत राशि, हाईकोर्ट का आदेश

संक्षेप:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि केंद्रीय सैन्य बल में नियुक्ति पाने वाले जवान को कम से कम 10 साल सेवा देना जरूरी है। इससे पहले नौकरी छोड़ने वाले को जमानत राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी।

Jan 28, 2026 05:42 am IST लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि केंद्रीय सैन्य बल में नियुक्ति पाने वाले जवान को कम से कम दस साल सेवा देना जरूरी है। उच्च न्यायालय का तर्क था कि एक सैन्य बल को तैयार (प्रशिक्षण) करने में लाखों का खर्च आता है। ऐसे में कर्मी द्वारा मर्जी से नौकरी छोड़ने पर राजकोष नुकसान नहीं उठाएगा। न्यायमूर्ति बी कामेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति पाने के बाद नौकरी छोड़ने वाले उम्मीदवार को राहत देने से इनकार कर दिया। इस उम्मीदवार ने प्रशिक्षण के समय जमा कराए गए दो लाख 57 हजार 544 रुपये ब्याज के वापस कराने के लिए याचिका दायर की थी।

याचिका खारिज की

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सैन्य बल में आवेदन करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है। इसमें एक शर्त यह भी है कि प्रशिक्षण पर खर्च आने वाली रकम जमानत के तौर पर संबंधित सैन्य बल में जमा की जाएगी। यदि किसी कारणवश नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो उसकी प्रशिक्षण के लिए जमा रकम वापस नहीं होगी। पीठ ने कहा कि इसके लिए बाकायदा उम्मीदवार से सहमति पत्र भी लिया जाता है। इस मामले भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया था।

पारिवारिक कारणों का हवाला दे छोड़ी थी नौकरी

सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ता ने प्रशिक्षण के दौरान ही इस्तीफा दे दिया था। उसने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया था। सीआईएसएफ की तरफ से इस उम्मीदवार की मनोवैज्ञानिकों से काउंसिलिंग भी कराई गई पर वह अपनी बात पर अडिग रहा। विभाग ने कोई रास्ता निकलते न देख उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया।

नौकरी के दूसरे विकल्प भी तलाशना जारी रखा

मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि सीआईएसएफ में प्रशिक्षण शुरू करने के दौरान ही याचिकाकर्ता ने नौकरी के दूसरे विकल्प भी तलाशना जारी रखा। इस बीच उसने कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पर नियुक्ति पा ली। सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया कि याचिकाकर्ता की नौकरी छोड़ने की वजह दूसरी सरकारी नौकरी पाना था। पीठ ने कहा कि जमानत राशि इसी लिए जमा की जाती है, ताकि नियुक्ति पाने वाला जवान कम से कम दस साल देश की सेवा में दे। लेकिन नौकरी पाकर भी विकल्प तलाशना अपने कर्तव्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाता है।

पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
