सैन्य बल में भर्ती होने के बाद 10 वर्ष सेवा जरूरी, नौकरी छोड़ने पर नहीं मिलेगी जमानत राशि, हाईकोर्ट का आदेश

संक्षेप: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि केंद्रीय सैन्य बल में नियुक्ति पाने वाले जवान को कम से कम 10 साल सेवा देना जरूरी है। इससे पहले नौकरी छोड़ने वाले को जमानत राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि केंद्रीय सैन्य बल में नियुक्ति पाने वाले जवान को कम से कम दस साल सेवा देना जरूरी है। उच्च न्यायालय का तर्क था कि एक सैन्य बल को तैयार (प्रशिक्षण) करने में लाखों का खर्च आता है। ऐसे में कर्मी द्वारा मर्जी से नौकरी छोड़ने पर राजकोष नुकसान नहीं उठाएगा। न्यायमूर्ति बी कामेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति पाने के बाद नौकरी छोड़ने वाले उम्मीदवार को राहत देने से इनकार कर दिया। इस उम्मीदवार ने प्रशिक्षण के समय जमा कराए गए दो लाख 57 हजार 544 रुपये ब्याज के वापस कराने के लिए याचिका दायर की थी।

याचिका खारिज की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सैन्य बल में आवेदन करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है। इसमें एक शर्त यह भी है कि प्रशिक्षण पर खर्च आने वाली रकम जमानत के तौर पर संबंधित सैन्य बल में जमा की जाएगी। यदि किसी कारणवश नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो उसकी प्रशिक्षण के लिए जमा रकम वापस नहीं होगी। पीठ ने कहा कि इसके लिए बाकायदा उम्मीदवार से सहमति पत्र भी लिया जाता है। इस मामले भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया था।

पारिवारिक कारणों का हवाला दे छोड़ी थी नौकरी सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ता ने प्रशिक्षण के दौरान ही इस्तीफा दे दिया था। उसने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया था। सीआईएसएफ की तरफ से इस उम्मीदवार की मनोवैज्ञानिकों से काउंसिलिंग भी कराई गई पर वह अपनी बात पर अडिग रहा। विभाग ने कोई रास्ता निकलते न देख उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया।