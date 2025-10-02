cisce icse isc date sheet 2026 class 10 class 12 exam schedule admit card CISCE ICSE, ISC Date Sheet 2026 जल्द होगा जारी, cisce.org से करें डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
CISCE ICSE, ISC Date Sheet 2026 जल्द होगा जारी, cisce.org से करें डाउनलोड

CISCE ICSE, ISC Date Sheet 2026 जल्द जारी करेगा। छात्र cisce.org से 10वीं और 12वीं की परीक्षा टाइम टेबल और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा फरवरी 2026 से शुरू होगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 02:06 PM
CISCE ICSE, ISC Date Sheet 2026 : काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) जल्द ही ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी करेगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाकर परीक्षा टाइम टेबल चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

पिछले साल CISCE ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट 25 नवंबर को जारी की थी। वहीं, 2025 की परीक्षाएं कक्षा 10 के लिए 18 फरवरी से 27 मार्च और कक्षा 12 के लिए 13 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित हुई थीं। ऐसे में इस साल भी परीक्षाओं की शुरुआत फरवरी 2026 से होने की उम्मीद है।

CISCE ICSE, ISC Date Sheet 2026 : डेट शीट कैसे डाउनलोड करें

ICSE और ISC परीक्षा 2026 का टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स अपनाएँ:

1. आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएँ।

2. ICSE, ISC Date Sheet 2026 PDF लिंक पर क्लिक करें।

3. डेट शीट स्क्रीन पर आ जाएगी।

4. PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें।

CISCE ICSE, ISC Date Sheet 2026 : एडमिट कार्ड 2026

CISCE ICSE और ISC परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले जारी करेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपनी एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

CISCE ICSE, ISC Date Sheet 2026 : एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

1. आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं।

2. ICSE, ISC Admit Card 2026 PDF लिंक पर क्लिक करें।

3. एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

4. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।

CISCE ICSE, ISC Date Sheet 2026 : परीक्षा की तैयारी और दिशा निर्देश

CISCE की ओर से जारी की जाने वाली डेट शीट में परीक्षा का पूरा कार्यक्रम, विषयवार तिथियाँ और टाइमिंग दी जाएगी। छात्रों को सलाह है कि वे समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें।

बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार, बिना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए सभी छात्र समय पर तैयारी पूरी करें और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें।

