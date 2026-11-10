CISCE Date Sheet 2027: ICSE-ISC बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान, कब से शुरू होंगे एग्जाम, देखें शेड्यूल
CISCE ने ICSE 10वीं और ISC 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी कर दी है। 9 फरवरी से 12वीं और 15 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी।
CISCE Date Sheet 2027 Out: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने भी साल 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का बिगुल फूंक दिया है। काउंसिल ने ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) की परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, 12वीं के छात्रों को 9 फरवरी से ही परीक्षा की अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा, जबकि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी।
CISCE की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, ICSE की परीक्षाएं 15 फरवरी से 31 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, ISC की परीक्षाएं 9 फरवरी से शुरू होकर 8 अप्रैल 2027 तक चलेंगी। छात्र विषयवार परीक्षा कार्यक्रम परिषद की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर देख सकते हैं।
यूपी में ICSE के सबसे ज्यादा छात्र
ICSE कक्षा 10 की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 51,168 छात्र शामिल होंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल से 46,521, कर्नाटक से 33,417 और महाराष्ट्र से 31,035 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं, ISC कक्षा 12 में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहां से 34,702 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल से 30,235 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से भी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में बैठेंगे।
ICSE परीक्षा के समय में हुआ बदलाव
CISCE ने ICSE कक्षा 10 की परीक्षाओं के समय में अहम बदलाव किया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक, परीक्षा से पहले पढ़ने का समय सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जबकि लिखित परीक्षा सुबह 10:15 बजे शुरू होगी। पहले पढ़ने का समय सुबह 10:45 बजे और लिखित परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होती थी। यानी इस बार परीक्षा का समय 45 मिनट पहले कर दिया गया है। काउंसिल ने छात्रों को निर्देश दिया है कि वे सुबह 9:45 बजे तक अपने निर्धारित परीक्षा कक्ष या हॉल में बैठ जाएं। इसलिए परीक्षा के दिन समय का खास ध्यान रखना होगा।
दिसंबर के मध्य से मिलेंगे एडमिट कार्ड
CISCE की ओर से ICSE और ISC दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड दिसंबर 2026 के मध्य से वितरित किए जाने शुरू होंगे। छात्रों को अपने स्कूलों के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्त होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी विषयवार डेटशीट और अन्य जरूरी दिशा निर्देश CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर देख सकते हैं। छात्रों को सलाह है कि वे डेटशीट के अनुसार अपनी तैयारी की रणनीति बनाएं और परीक्षा से पहले सभी विषयों की तारीख और समय अच्छी तरह जांच लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव