CHSE Odisha Board 12th Result declared : ओडिशा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट chseodisha.nic.in पर घोषित
CHSE Odisha 12th Result 2026 declared: काउंसिल ऑफ हायर सेकंडरी एजुकेशन (सीएचएसई) ओडिशा ने कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों संकायों के परिणाम एक साथ जारी किए गए।
CHSE Odisha 12th Result 2026 declared: काउंसिल ऑफ हायर सेकंडरी एजुकेशन (सीएचएसई) ओडिशा ने कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों संकायों के परिणाम एक साथ जारी किए गए। सीएचएसई ओडिशा कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in , results.odisha.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा digilocker.gov.in पर जाकर भी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। ओडिशा बोर्ड की प्लस टू परीक्षाएं 18 फरवरी से 27 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। यह परीक्षा लगभग छह सप्ताह तक राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर चली थी। इस साल प्लस-II वार्षिक परीक्षाओं में 4.1 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। कुल स्टूडेंट्स में से 2,56,042 छात्र आर्ट्स स्ट्रीम में, 1,14,238 साइंस स्ट्रीम में, 24,533 कॉमर्स में और 5,923 वोकेशनल स्ट्रीम में परीक्षा देने वाले थे।
कहां देख सकते हैं रिजल्ट, वेबसाइट लिस्ट
chseodisha.nic.in
results.odisha.gov.in
digilocker.gov.in
कैसे चेक करें ओडिशा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट
स्टेप 1: ओडिशा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: ‘Results’ सेक्शन पर क्लिक करें
स्टेप 3: ‘Result of Annual Higher Secondary Examination 2026 of Council of Higher Secondary Education, Odisha’ पर क्लिक करें
स्टेप 4: रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉग इन करें
स्टेप 5: ओडिशा 12वीं की मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी
स्टेप 6: भविष्य के संदर्भ के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर लें
DigiLocker पर मार्कशीट कैसे करें?
- DigiLocker के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।
- CHSE Odisha 12th रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर लॉग इन करें।
- Odisha Plus 2 की मार्कशीट आपको दिखाई देगी।
- आगे के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर लें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी