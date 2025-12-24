Hindustan Hindi News
Christmas School Holidays 2025: 25 दिसंबर को देश के इन राज्यों में घोषित हुआ अवकाश, जानें कहां बंद रहेंगे स्कूल

संक्षेप:

Christmas School Holidays 2025: साल के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक, क्रिसमस कल है। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस वैश्विक त्योहार के अवसर पर देश के लगभग सभी राज्यों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है।

Dec 24, 2025 10:51 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
School Holiday on December 25, 2025: जैसे-जैसे साल 2025 अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, उत्सवों और खुशियों का माहौल चारों ओर फैलने लगा है। साल के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक, क्रिसमस कल है। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस वैश्विक त्योहार के अवसर पर देश के लगभग सभी राज्यों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। बच्चों के लिए यह समय न केवल सांता क्लॉज और उपहारों का होता है, बल्कि पढ़ाई के बीच एक सुकून भरे ब्रेक का भी होता है।

क्रिसमस की आधिकारिक छुट्टी

25 दिसंबर 2025, गुरुवार को क्रिसमस के उपलक्ष्य में केंद्र और राज्य सरकारों ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत देश के अधिकांश हिस्सों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। कई ईसाई मिशनरी स्कूलों और कॉन्वेंट स्कूलों में तो क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर से ही छुट्टियां शुरू हो गई हैं।

शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation) का आगाज

उत्तर भारत के कई राज्यों में क्रिसमस की यह छुट्टी एक लंबी 'विंटर वेकेशन' की शुरुआत के रूप में भी देखी जा रही है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ स्कूलों ने क्रिसमस के साथ ही अपने वार्षिक शीतकालीन अवकाश को जोड़ने का फैसला किया है। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार, 25 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो जाती हैं जो नए साल के पहले सप्ताह तक चलती हैं।

अभिभावकों के लिए सलाह

स्कूलों के बंद होने की सूचना मिलने के साथ ही अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों के संबंधित स्कूल प्रशासन या आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से छुट्टियों की पुष्टि जरूर कर लें। हालांकि 25 दिसंबर की छुट्टी हर जगह है, लेकिन कुछ राज्यों में भीषण ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए छुट्टियों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्रिसमस का यह अवकाश न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह साल भर की कड़ी मेहनत के बाद छात्रों को मानसिक रूप से तरोताजा होने में मदद करता है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अपने पेंडिंग कोर्स को पूरा करने और रिवीजन करने का एक अच्छा मौका साबित हो सकता है।

