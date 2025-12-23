Christmas School Holidays 2025: क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों का ऐलान, जानें कब तक बंद रहेंगे स्कूल

संक्षेप: Christmas School Holidays 2025: साल 2025 के अंत और नए साल 2026 के स्वागत के लिए भारत के विभिन्न राज्यों ने स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। उत्तर भारत के राज्यों में भीषण ठंड और कोहरे के कारण लंबी छुट्टियां घोषित की गई हैं।

Christmas school holidays 2025: दिसंबर का महीना आधा बीत चुका है और कड़ाके की ठंड के साथ ही छात्र अपनी सर्दियों की छुट्टियों और क्रिसमस के ब्रेक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल 2025 के अंत और नए साल 2026 के स्वागत के लिए भारत के विभिन्न राज्यों ने स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। जहां उत्तर भारत के राज्यों में भीषण ठंड और कोहरे के कारण लंबी छुट्टियां घोषित की गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में केवल क्रिसमस के अवसर पर सीमित अवकाश रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उत्तर भारत में शीतकालीन अवकाश का हाल कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए उत्तर भारतीय राज्यों ने सबसे लंबी छुट्टियों की घोषणा की है-

दिल्ली: देश की राजधानी में शीतकालीन अवकाश 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक रहेगा। हालांकि, प्रदूषण और ठंड के स्तर को देखते हुए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश: यूपी में अधिकांश स्कूलों में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि 25 दिसंबर को 'सुशासन दिवस' (अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती) के उपलक्ष्य में कुछ सरकारी स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

पंजाब और हरियाणा: पंजाब में सरकार ने 22 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक लंबी छुट्टियों का ऐलान किया है। वहीं हरियाणा में मुख्य शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक रहने की उम्मीद है, लेकिन क्रिसमस पर 25 दिसंबर को एक दिन की छुट्टी रहेगी।

जम्मू और कश्मीर: यहां सबसे लंबी छुट्टियां होती हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल दिसंबर के पहले सप्ताह से ही बंद हैं और फरवरी 2026 के अंत तक बंद रहेंगे।

क्रिसमस और नए साल का ब्रेक (दक्षिण और पश्चिम भारत) केरल: केरल में स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टियां 24 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2026 तक रहेंगी। स्कूल 5 जनवरी को फिर से खुलेंगे।

राजस्थान: राजस्थान के स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

महाराष्ट्र और कर्नाटक: यहां अधिकांश प्राइवेट और मिशनरी स्कूल 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि सरकारी स्कूलों में मुख्य रूप से 25 दिसंबर की सार्वजनिक छुट्टी रहेगी।

मध्य प्रदेश: यहां भी 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक सर्दियों की छुट्टियों का प्रावधान किया गया है।

अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना

केंद्रीय विद्यालयों में भी अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर छुट्टियों का शेड्यूल जारी किया गया है। दिल्ली, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में केवी स्कूल 23 दिसंबर से 11 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।