Success Story: पापा का बिजनेस बंद होने बेचना पड़ा घर, बिना कोचिंग शुरू की तैयारी; बन गए बैंक अधिकारी

कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। लेकिन सिर्फ चाहना ही काफी नहीं होता, उसके लिए लगातार मेहनत, धैर्य और हार न मानने का जज्बा भी चाहिए। चिराग चोपड़ा की कहानी इसी बात का जीता-जागता उदाहरण है।

कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। लेकिन सिर्फ चाहना ही काफी नहीं होता, उसके लिए लगातार मेहनत, धैर्य और हार न मानने का जज्बा भी चाहिए। चिराग चोपड़ा की कहानी इसी बात का जीता-जागता उदाहरण है। जब हालात उनके खिलाफ हो गए, परिवार का कारोबार बंद हो गया और आर्थिक तंगी के कारण घर तक बेचना पड़ गया, तब जिंदगी ने एक साथ कई कठिन इम्तिहान लिए। लगातार असफलताओं की वजह से परिवार ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने सपने को टूटने नहीं दिया। बिना किसी कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी और लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने तैयारी जारी रखी। आखिरकार उनका संघर्ष रंग लाया और उन्होंने IBPS परीक्षा पास कर बैंक अधिकारी बनने का सपना साकार कर दिखाया। चलिए चिराग से मिलवाते हैं।

ग्वालियर के निवासी बता दें कि चिराग चोपड़ा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के रहने वाले हैं। यूट्यूब पर एक वीडियो में अपनी संघर्ष की यात्रा बताते हैं कि वह साधारण परिवार से आते हैं। उनके परिवार में 4 लोग हैं। उनके पापा का छोटा सा तेल का बिजनेस था और इसलिए घर में आर्थिक चुनौतियां भी रहती थीं लेकिन चिराग के सपने बड़े थे और उन्होंने सोचा था कि वह सरकारी नौकरी हासिल करेंगे, जिसके बाद इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है।

बिजनेस बंद, कर्ज में डूबा परिवार चिराग के पिता का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद बिजनेस पार्टनर्स की धोखाधड़ी ने सब कुछ बदल दिया। चिराग चोपड़ा के पिता को भारी नुकसान उठाना पड़ा और आखिरकार उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ा। कर्ज इतना बढ़ गया कि परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि रातों-रात सिर से छत छिन गई और कुछ समय तक रहने और खाने तक की परेशानी का सामना करना पड़ा।

कठिन समय में नहीं छोड़ी पढ़ाई हालांकि चिराग ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्हें विश्वास था कि शिक्षा ही उनकी जिंदगी बदल सकती है। 10वीं के बाद परिवार की सलाह पर उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी का फैसला किया और कोटा चले गए। माता-पिता ने बड़ी मुश्किल से उनकी कोचिंग की फीस का इंतजाम किया। हालांकि, कोटा का माहौल, बढ़ता प्रतिस्पर्धी दबाव और मानसिक तनाव उन पर भारी पड़ने लगा। धीरे-धीरे उनका फोकस पढ़ाई से हटने लगा और आखिरकार वह IIT प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं हो सके।

घर वालों ने नहीं की बात IIT परीक्षा में असफल होने के बाद जब चिराग घर लौटे तो माहौल और भी मुश्किल हो गया। वह बताते हैं कि लगातार नाकामियों से परिवार बेहद निराश था। कई हफ्तों तक घर में किसी ने उनसे ठीक से बात नहीं की। वह ज्यादातर समय अपने कमरे में अकेले रहते थे। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में एक अन्य प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें अंक सामान्य रहे, लेकिन उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल गया।

बिना कोचिंग की तैयारी कॉलेज के दौरान दोस्तों की सलाह पर चिराग ने बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने का फैसला किया। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि महंगी कोचिंग का खर्च उठा सकें, इसलिए उन्होंने सेल्फ स्टडी का रास्ता चुना।

उन्होंने बाजार से किताबें खरीदीं और रोजाना 12 से 14 घंटे, कई बार इससे भी ज्यादा समय तक पढ़ाई की। लगातार मेहनत के बाद उन्होंने IBPS PO (Institute of Banking Personnel Selection - Probationary Officer) परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो उनका नाम देश के टॉप-100 सफल उम्मीदवारों में शामिल था।