Children's Day Quotes , Photos : बाल दिवस पर शेयर करें पंडित जवाहर लाल नेहरू के ये 20 प्रेरणादायी विचार

संक्षेप: Children's Day Quotes in hindi : पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं जवाहर लाल नेहरू के वो अनमोल विचार जो आज भी जीने की राह दिखाते हैं।

Thu, 13 Nov 2025 02:10 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Childrens Day Quotes , Pandit Jawahar Lal Nehru Inspirational Quotes : हर साल देश में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन न सिर्फ देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का है बल्कि यह खास दिवस बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर मंथन का भी है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था और उनका मानना था कि बच्चे भारत का भविष्य हैं। बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे और प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया।

एक राजनेता के तौर पर नेहरू जी का सबसे बड़ा काम भारतीय राजनीतिक प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना और भारत में लोकतंत्र को खड़ा करना था।

आइए पढ़ते हैं जवाहर लाल नेहरू के वो अनमोल विचार जो आज भी जीने की राह दिखाते हैं। इन्हें आज बाल दिवस के मौके पर आप शेयर कर सकते हैं।

1- बच्चे राष्ट्र के निर्माता हैं।

2- बच्चे बगीचे में कलियों की तरह हैं और उनका ध्यान से और प्यार से लालन पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य और कल के नागरिक हैं।

3- जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं, वे हमारी सबसे अधिक सहायक हैं।

4- आपत्तियां हमें आत्मज्ञान कराती हैं। ये हमें दिखा देती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं।

5- दक्षता का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो मौजूद सामग्री का अधिकतम लाभ उठा सके।

6 - सत्य हमेशा सत्य ही रहता हैं चाहे आप पसंद करें या ना करें।

7- नागरिकता देश की सेवा में निहित है।

Childrens Day Quotes in hindi

8- अज्ञानता हमेशा बदलाव से डरती है।

9- महान कार्य और तुच्छ लोग साथ नहीं चल सकते।

10- दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है।

11- जो व्यक्ति भाग जाता है वह शांत बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है।

12- विफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं।

13- हम वास्तविकता में क्या हैं वो और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है।

14- हर हमलावर देश यह दावा करता हैं कि वह अपनी रक्षा के लिए कार्य कर रहा हैं।

15- संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है।

16- लोगों की कला उसके उनका दिमाग का सही आईना है।

17- वह व्यक्ति जिसे वो सब मिल जाता है जो वो चाहता था, वह हमेशा शांति और व्यवस्था के पक्ष में होता है।

18- हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम करने की बजाए बातें ज्यादा करते हैं।

19- जो व्यक्ति अपने गुणों का बखान करता है वास्तव में वो बहुत कम गुणी होता है।

20- सुझाव देना और बाद में उसके गलत नतीजे से बचकर निकल जाना सबसे आसान है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
