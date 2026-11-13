Children's Day Quotes : बाल दिवस पर शेयर करें पंडित जवाहर लाल नेहरू के ये 20 अनमोल विचार
Children's Day Quotes : जानें जवाहर लाल नेहरू के वो अनमोल विचार (Pandit Jawahar Lal Nehru Inspirational Quotes) जो आज भी जीने की राह दिखाते हैं। इन्हें आज बाल दिवस के मौके पर आप शेयर कर सकते हैं।
Childrens Day Quotes : हर साल देश में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन न सिर्फ देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का है बल्कि यह खास दिवस बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर मंथन का भी है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था और उनका मानना था कि बच्चे भारत का भविष्य हैं। बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे और प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। एक राजनेता के तौर पर नेहरू जी का सबसे बड़ा काम भारतीय राजनीतिक प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना और भारत में लोकतंत्र को खड़ा करना था।
आइए पढ़ते हैं जवाहर लाल नेहरू के वो अनमोल विचार (Pandit Jawahar Lal Nehru Inspirational Quotes) जो आज भी जीने की राह दिखाते हैं। इन्हें आज बाल दिवस के मौके पर आप शेयर कर सकते हैं।
1- बच्चे राष्ट्र के निर्माता हैं।
2- बच्चे बगीचे में कलियों की तरह हैं और उनका ध्यान से और प्यार से लालन पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य और कल के नागरिक हैं।
3- जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं, वे हमारी सबसे अधिक सहायक हैं।
4- आपत्तियां हमें आत्मज्ञान कराती हैं। ये हमें दिखा देती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं।
5- दक्षता का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो मौजूद सामग्री का अधिकतम लाभ उठा सके।
6 - सत्य हमेशा सत्य ही रहता हैं चाहे आप पसंद करें या ना करें।
7- नागरिकता देश की सेवा में निहित है।
8- अज्ञानता हमेशा बदलाव से डरती है।
9- महान कार्य और तुच्छ लोग साथ नहीं चल सकते।
10- दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है।
11- जो व्यक्ति भाग जाता है वह शांत बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है।
12- विफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं।
13- हम वास्तविकता में क्या हैं वो और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है।
14- हर हमलावर देश यह दावा करता हैं कि वह अपनी रक्षा के लिए कार्य कर रहा हैं।
15- संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है।
16- लोगों की कला उसके उनका दिमाग का सही आईना है।
17- वह व्यक्ति जिसे वो सब मिल जाता है जो वो चाहता था, वह हमेशा शांति और व्यवस्था के पक्ष में होता है।
18- हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम करने की बजाए बातें ज्यादा करते हैं।
19- जो व्यक्ति अपने गुणों का बखान करता है वास्तव में वो बहुत कम गुणी होता है।
20- सुझाव देना और बाद में उसके गलत नतीजे से बचकर निकल जाना सबसे आसान है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी