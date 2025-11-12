Children’s Day 2025 Speech in Hindi: बाल दिवस पर दीजिए ये शानदार भाषण, जीत लेगा सभी का दिल
संक्षेप: Children's Day 2025 Speech: बाल दिवस के दिन स्कूलों में भाषण, डांस, खेल, डिबेट जैसी कई प्रतियोगिताएं होती हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम दिया जाता है ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। यहां देखें बाल दिवस भाषण जहां से आप आइडिया ले सकते हैं।
Children’s Day 2025 Speech Idea: हर साल पूरे देश में 14 नवंबर को बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उन्हें बच्चों से बेहद प्यार था, यही वजह थी कि बच्चे उन्हें प्यार से 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे। नेहरू जी का मानना था कि बच्चे ही किसी भी राष्ट्र का असली भविष्य होते हैं और आने वाले कल में भारत कैसा होगा, यह आज के बच्चों पर निर्भर करता है। वे हमेशा कहते थे कि अगर हमें देश का स्वर्णिम विकास करना है, तो हमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा।
बाल दिवस के मौके पर देशभर के स्कूलों में एक खास रौनक देखने को मिलती है। बच्चों को यह दिन समर्पित करने के लिए स्कूल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बाल दिवस के दिन स्कूलों में भाषण, डांस, खेल, डिबेट जैसी कई प्रतियोगिताएं होती हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम दिया जाता है ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। यहां देखें बाल दिवस भाषण जहां से आप आइडिया ले सकते हैं।
Children's Day speech 2025 : यहां पढ़ें पूरा भाषण (Bal Diwas Speech)
आदरणीय प्रिंसिपल सर, प्यारे टीचर्स, और मेरे सभी प्यारे दोस्तों,
आप सभी को बाल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
आज का दिन हम सब बच्चों के लिए बहुत ही खास और खुशनुमा है, क्योंकि आज है 14 नवंबर। यह दिन पूरे देश में बच्चों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। हम सब उन्हें बहुत प्यार से 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ खेलना और उनकी बातें सुनना बहुत पसंद था। वे हमेशा कहते थे कि बच्चे एक कोमल पौधा हैं, जिन्हें अगर सही देखभाल, प्यार और शिक्षा दी जाए, तो वे बड़े होकर एक मजबूत और महान राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।
चाचा नेहरू का मानना था कि आज के बच्चे ही कल का भारत हैं। यह बात सुनकर हमें बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है! इसका मतलब है कि हमारे देश का भविष्य, उसकी तरक्की और खुशहाली हम सब पर निर्भर करती है। हम सब ही बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वैज्ञानिक, या देश की सेवा करने वाले सैनिक बनेंगे। इसलिए, यह बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को समझें।
बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे का यह अधिकार है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और उसे हर तरह के शोषण से सुरक्षा मिले। इस खास दिन पर हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि खूब मेहनत से पढ़ेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। हम हमेशा बड़ों का आदर करेंगे और अपने टीचर्स की बात मानेंगे। हम सभी धर्मों और विचारों के लोगों से प्यार और दोस्ती बनाए रखेंगे, जैसा कि चाचा नेहरू चाहते थे। हम हमेशा सच बोलेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे।
हम वादा करते हैं कि हम बड़े होकर एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जिस पर चाचा नेहरू और पूरा देश गर्व महसूस करे। एक ऐसा भारत जो खुशहाल, मजबूत और एकता से भरा हो। आज के दिन हमें खेलने, नाचने और खुश रहने का पूरा मौका मिला है। आइए, हम सब इस दिन को खूब खुशी से मनाएं और चाचा नेहरू को याद करें।
आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद!
जय हिन्द! जय भारत!