Children's Day 10 Lines in Hindi : बाल दिवस पर 10 लाइनें, भाषण और निबंध में आएंगी काम

संक्षेप: Childrens Day 10 Lines In Hindi : बाल दिवस के दिन बच्चों को तोहफे व इनाम दिए जाते हैं। यहां हम बता रहे हैं 10 सबसे प्रमुख लाइनें जिनका इस्तेमाल आप बाल दिवस निबंध या स्पीच में कर सकते हैं।

Tue, 11 Nov 2025 02:54 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Childrens Day 10 Lines In Hindi : भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) का जन्मदिवस 14 नवंबर (14th November) को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों, उनके महत्व और उनके प्रति समाज की जिम्मेदारियों को याद दिलाने का यह एक खास दिन है। जवाहर लाल नेहरू को बच्चों के प्रति बेहद प्रेम और लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बच्चों के लिए बेशुमार प्यार, लगाव और उनके लिए किए गए कार्यों को लेकर जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर हर वर्ष बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी यह दिन बच्चों व चाचा नेहरू को समर्पित है। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद संसद ने उनके जन्मदिन, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि बच्चे समाज का भविष्य है और उनके विकास के लिए सही अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों के प्रति प्यार और सम्मान को बढ़ावा देना है, ताकि वे एक खुशहाल और सुरक्षित वातावरण में अपना बचपन जी सकें।

बाल दिवस के दिन स्कूलों में भाषण, डांस, खेल, डिबेट जैसी कई प्रतियोगिताएं होती हैं। विजेता बच्चों को ईनाम दिया जाता है। बाल दिवस के दिन बच्चों को तोहफे व इनाम दिए जाते हैं। यहां हम बता रहे हैं 10 सबसे प्रमुख लाइनें जिनका इस्तेमाल आप बाल दिवस निबंध या स्पीच में कर सकते हैं।

10 लाइन में बाल दिवस पर निबंध व भाषण

1. भारत में बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है।

2. यह दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है। इस दिन उनकी जयंती होती है।

3. जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। बच्चों के प्रति उन्हें खास स्नेह था। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। बच्चों के प्रति बेहद लगाव के चलते चाचा नेहरु की जयंती को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है।

4. जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद (प्रयागराज), उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था।

5. बाल दिवस का दिन देश के भविष्य बच्चों के महत्व पर प्रकाश डालता है।

6. 14 नवंबर बाल दिवस का दिन बताता है कि बच्चे देश की बहुमूल्य सम्पत्ति होने के साथ हमारा कल है। ऐसे में उन्हें संवारना है। उन्होंने लगातार देखरेख और प्यार मिलना चाहिए।

7. पहले भारत दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया करता था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन विश्व बाल दिवस घोषित किया हुआ है। लेकिन वर्ष 1964 में चाचा नेहरू के निधन के बाद संसद ने उनके जन्मदिन को देश में आधिकारिक बाल दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव जारी किया। तब से उनकी जयंती 14 नवंबर को भारत बाल दिवस के रूप में मनाता है।

8. पंडित नेहरू ने हमेशा बच्चों के कल्याण, शिक्षा और उनके अधिकारों की बात की। वे कहते थे - 'आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। हम उन्हें जिस तरह से बड़ा करेंगे, उससे ही देश का भविष्य तय होगा।' एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे शीर्ष शैक्षणिक संस्थान उनके विजन का ही परिणाम हैं।

9: बाल दिवस के दिन स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसमें भाषण, डांस, पोस्टर मेकिंग, खेल व निबंध आदि प्रतियोगिताएं भी होती हैं। डिबेट व सेमिनार भी होते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम भी दिए जाते हैं।

10: बाल दिवस हम सभी के भीतर के बच्चे को जीवित रखने की भी याद दिलाता है।

