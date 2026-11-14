बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, 20 नवंबर की बजाय 14 नवंबर को मनाने की क्या है वजह
Children day kyon manaya jata hai: देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) का जन्मदिवस 14 नवंबर (14th November) को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
Children day kyon manaya jata hai : आज देश 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के तौर पर मना रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) का जन्मदिवस 14 नवंबर (14th November) को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों, उनके महत्व और उनके प्रति समाज की जिम्मेदारियों को याद दिलाने का यह एक खास दिन है। जवाहर लाल नेहरू को बच्चों के प्रति बेहद प्रेम और लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बच्चों के लिए बेशुमार प्यार, लगाव और उनके लिए किए गए कार्यों को लेकर जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर हर वर्ष बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी यह दिन बच्चों व चाचा नेहरू को समर्पित है।
20 नवंबर की बजाय 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों
पहले भारत दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया करता था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन विश्व बाल दिवस घोषित किया हुआ है। लेकिन वर्ष 1964 में चाचा नेहरू के निधन के बाद संसद ने उनके जन्मदिन को देश में आधिकारिक बाल दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव जारी किया। तब से उनकी जयंती 14 नवंबर को भारत बाल दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि बच्चे समाज का भविष्य है और उनके विकास के लिए सही अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों के प्रति प्यार और सम्मान को बढ़ावा देना है, ताकि वे एक खुशहाल और सुरक्षित वातावरण में अपना बचपन जी सकें।
जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद (प्रयागराज), उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। पंडित नेहरू ने हमेशा बच्चों के कल्याण, शिक्षा और उनके अधिकारों की बात की। वे कहते थे - 'आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। हम उन्हें जिस तरह से बड़ा करेंगे, उससे ही देश का भविष्य तय होगा।' एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे शीर्ष शैक्षणिक संस्थान उनके विजन का ही परिणाम हैं। इसी वजह से उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है।
बाल दिवस के दिन स्कूलों में भाषण, डांस, खेल, डिबेट जैसी कई प्रतियोगिताएं होती हैं। विजेता बच्चों को ईनाम दिया जाता है। बाल दिवस के दिन बच्चों को तोहफे व इनाम दिए जाते हैं। बाल दिवस हम सभी के भीतर के बच्चे को जीवित रखने की भी याद दिलाता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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