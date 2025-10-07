Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: स्पेशल एजुकेटर पदों पर निकली सरकारी भर्ती, फौरन भरें आवेदन फॉर्म

Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर से स्पेशल एजुकेटर पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 100 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Chhattisgarh Special Educator Recruitment 2025: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर से स्पेशल एजुकेटर पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 100 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 7 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 तय की गई है। आवेदन के लिए बहुत कम समय दिया गया है इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अप्लाई कर लें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निवासरत जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर पर 13 अक्टूबर 2025 तक जमा करना होगा।

शैक्षणिक योग्यता- स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) - रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI), नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष एवं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) में रजिस्टर्ड । 2. स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक)- रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI), नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष एवं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) में रजिस्टर्ड।

3. स्पेशल एजुकेटर (माध्य‌मिक)- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से 50 प्रतिशत अंकों के साथ हिन्दी/अंग्रेजी / इतिहास/राजनीति विज्ञान/समाजशास्त्र संगीत विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर / समकक्ष एवं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण अथवा समकक्ष एवं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) में रजिस्टर्ड।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।