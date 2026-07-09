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Chhattisgarh School Calendar: छत्तीसगढ़ के स्कूल कैलेंडर में बड़ा बदलाव; 16 जून के बजाय अब 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Chhattisgarh School Calendar: छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा सत्र में बदलाव किया है। अब राज्य में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून के बजाय 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा। 

Chhattisgarh School Calendar: छत्तीसगढ़ के स्कूल कैलेंडर में बड़ा बदलाव; 16 जून के बजाय अब 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल

Chhattisgarh School Academic Calendar: छत्तीसगढ़ के सरकारी और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (CGBSE) से संबद्ध प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सुधार करने का फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में अब नया शैक्षणिक सत्र पारंपरिक तारीख 16 जून के बजाय 1 अप्रैल 2027 से शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके बाद अब पूरा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डों (जैसे CBSE) के कैलेंडर के साथ कदमताल करता नजर आएगा।

पढ़ाई के लिए मिलेगा ज्यादा समय, समय पर पूरा होगा सिलेबस

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी किए गए इस आदेश का मुख्य उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई के स्तर को सुधारना और बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को बेहतर बनाना है। वर्तमान व्यवस्था में 16 जून को स्कूल खुलने के बाद भी कई दिनों तक एडमिशन की प्रक्रिया, किताबें बांटने का काम, स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण की औपचारिकताएं चलती रहती हैं।

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इस वजह से नियमित पढ़ाई जुलाई या अगस्त तक खिंच जाती थी और शिक्षकों को सिलेबस पूरा कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। अब 1 अप्रैल से सत्र शुरू होने के कारण अप्रैल के महीने में ही एडमिशन और किताबों का वितरण पूरा कर लिया जाएगा, जिससे जुलाई से बिना किसी रुकावट के नियमित पढ़ाई तेजी से आगे बढ़ सकेगी।

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गर्मी की छुट्टियों में नहीं होगा कोई बदलाव: मई-जून में रहेगा अवकाश

इस नए नियम को लेकर छात्रों के मन में उठने वाले सबसे बड़े सवाल यानी 'गर्मी की छुट्टियों' को लेकर भी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी गई है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद भी छात्रों की छुट्टियों पर कोई आंच नहीं आएगी। अप्रैल के महीने में नया सत्र शुरू होने और बुनियादी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, 1 मई से 15 जून तक पहले की तरह ही स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियां लागू रहेंगी। यह नया बदलाव छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और केंद्रीय बोर्ड के छात्रों के समान अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। अब छत्तीसगढ़ का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस नए एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार अपनी पढ़ाई की रणनीति तैयार कर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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