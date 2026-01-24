युवाओं के लिए बड़ी सौगात, घर बैठे रोजगार पंजीयन और नौकरी की जानकारी देगा ये मोबाइल ऐप

संक्षेप: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन ऐप के जरिए यह तलाश और आसान हो जाएगी। यहां जानें छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन ऐप से जुड़ी तमाम जानकारियां।

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार की तलाश अब पहले जैसी मुश्किल और समय लेने वाली नहीं रही। लंबी कतारें, दूर-दराज के गांवों से जिला मुख्यालय तक का सफर और बार-बार कार्यालय के चक्कर अब बीते दिनों की बात होने जा रही है। रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने युवाओं की इसी परेशानी को समझते हुए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। शासन ने छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब युवा घर बैठे ही अपना रोजगार पंजीयन कर सकते हैं और साथ ही शासकीय व निजी क्षेत्रों में निकलने वाली नौकरियों की जानकारी भी सीधे अपने मोबाइल पर पा सकते हैं।

क्या है छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन ऐप रोजगार और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किया गया यह मोबाइल ऐप खास तौर पर प्रदेश के युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से न सिर्फ रोजगार पंजीयन की सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और निजी क्षेत्र की कंपनियों में खाली पदों पर होने वाली भर्तियों की जानकारी भी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप से जुड़ी अपडेट भी युवाओं को इसी ऐप के जरिए मिलती रहेगी। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही रोजगार कार्यालय की विभागीय वेबसाइट erojgar.cg.gov.in से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है।

पंजीयन की आसान प्रक्रिया जिला रोजगार अधिकारी एम आर जयसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप में सबसे पहले आवेदक को अपना पंजीयन करना होगा। पंजीयन के दौरान ऐप में मांगी गई सामान्य जानकारी को भरना होता है। जैसे ही पंजीयन प्रक्रिया पूरी होती है, आवेदक के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल पिन भी बनाया जाता है, जिसके जरिए अभ्यर्थी भविष्य में अपने खाते में आसानी से लॉगिन कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं रखी गई है, ताकि कम पढ़े-लिखे युवा भी खुद से अपना पंजीयन कर सकें।

खुद से कर सकेंगे रोजगार पंजीयन इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अब युवाओं को रोजगार पंजीयन के लिए जिला रोजगार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आवेदकों को दूर-दराज के गांवों से कार्यालय आना पड़ता था। कई बार उन्हें घंटों लाइन में लगकर पंजीयन कराना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। अब नया सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप इस परेशानी को पूरी तरह खत्म कर देता है। युवा अपने मोबाइल फोन से ही पंजीयन कर सकते हैं और अपनी जानकारी अपडेट भी कर सकते हैं। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों के युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा।

घर बैठे मिलेगी नौकरी की जानकारी जिला रोजगार अधिकारी ने आगे बताया कि पंजीयन पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को उसके जिले में शासकीय और निजी विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी मिलती रहेगी। जैसे ही किसी विभाग में नौकरी निकलती है, उसकी सूचना ऐप के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाई जाएगी। इससे युवाओं को अलग-अलग जगह नौकरी की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें घर बैठे ही रोजगार से जुड़ी ताजा जानकारी मिलती रहेगी। यह सुविधा बेरोजगार युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है।

रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप की जानकारी छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन ऐप के जरिए रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप की सूचना भी मिलेगी। कई बार युवाओं को इन आयोजनों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी, जिससे वे मौके का फायदा नहीं उठा पाते थे। अब ऐप के माध्यम से समय, स्थान और संबंधित विभाग की पूरी जानकारी पहले ही मिल जाएगी। इससे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें सीधे नियोक्ताओं से मिलने का मौका मिलेगा।

डिजिटल पहल से युवाओं को राहत यह ऐप छत्तीसगढ़ शासन की डिजिटल पहल का एक अहम हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को रोजगार पंजीयन के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिना कार्यालय आए, बिना लाइन में लगे और बिना समय गंवाए युवा आसानी से पंजीयन कर सकें। इस पहल से प्रशासनिक कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी और रोजगार से जुड़ी सेवाएं ज्यादा तेज और प्रभावी होंगी।