छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में निकली इन पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू

संक्षेप: Chhattisgarh High Court Recruitment: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अंतर्गत जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कम्प्यूटर) पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा (HJJA25) के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 31 अक्तूबर 2025 से शुरू हो चुकी है

Fri, 31 Oct 2025 07:00 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए छत्तीसगढ़ होई कोर्ट ने नई भर्ती अनाउंस की है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अंतर्गत जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कम्प्यूटर) पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा (HJJA25) के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 31 अक्तूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पोस्ट के लिए 25 नवंबर तक फार्म भर सकते हैं।

जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कम्प्यूटर) के प्रथम चरण की लिखित भर्ती

परीक्षा (HJJA25) के लिए महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं-

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि- 31.10.2025 (शुक्रवार)

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि- 25.11.2025 (मंगलवार) शाम 5:00 बजे तक

3. त्रुटि सुधार- 26.11.2025 से 28.11.2025, शाम 5:00 बजे तक

4. परीक्षा की संभावित तिथि- 04.01.2026 (रविवार)

5. परीक्षा का समय- दोपहर 11:00 से 1:15 बजे तक

6. प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि- 29.12.2025 (सोमवार)

7. परीक्षा केन्द्र- बिलासपुर, रायपुर

अधिक जानकारी के लिए आप- व्यापम की वेबसाइट vyapameg.cgstate.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

बात दें कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है ।

