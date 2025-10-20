Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 72 ट्रांसलेटर की भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 72 ट्रांसलेटर की भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि

संक्षेप: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में ट्रांसलेटर के 72 पदों पर भर्ती निकली है। आयु सीमा, योग्यता, आवेदन शुल्क, वेतनमान और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां देखें।

Mon, 20 Oct 2025 10:14 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ट्रांसलेटर के 72 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर 2025 है।

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष से कम हो। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 को आधार मानकर होगी।

चयन प्रक्रिया : स्क्रीनिंग टेस्ट और लिखित के आधार पर।

आवेदन शुल्क: 350 रुपये। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

●छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की वेबसाइट (vyapamcg.cgstate.gov.in) पर लॉगइन करें।

● होमपेज पर 'ONLINE APPLICATION' पर किल्क करें। यहां 'छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अंतर्गत अनुवादक (Translator) पदों हेतु भर्ती परीक्षा (HCT25)'नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। योग्यता जांच लें।

●नोटिफिकेशन में दिए गएलिंक (https://vyapamprofile.cgstate.gov.in/online/) पर क्लिक करें।

●नये पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पीछे जाएं। लाॅगइन कर के आवेदन फाॅर्म भरें और ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करके फाॅर्म सब्मिट कर दें। भविष्य के लिए एक प्रिंंट निकाल लें।

