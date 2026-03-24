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Chhattisgarh Board 12th Exam 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं हिंदी का पेपर लीक, अब 10 अप्रैल को दोबारा होगा इम्तिहान

Mar 24, 2026 08:38 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CG Board Exam 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का प्रश्नपत्र लीक होने की पुष्टि के बाद बोर्ड ने कड़ा फैसला लेते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब इस विषय की परीक्षा का दोबारा आयोजन 10 अप्रैल को किया जाएगा।

Chhattisgarh Board 12th Exam 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं हिंदी का पेपर लीक, अब 10 अप्रैल को दोबारा होगा इम्तिहान

CG Board 12th Exam 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (CGBSE) की चल रही बोर्ड परीक्षाओं के बीच एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश में कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का प्रश्नपत्र लीक होने की पुष्टि के बाद बोर्ड ने कड़ा फैसला लेते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। पेपर लीक की इस घटना ने न केवल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि लाखों छात्रों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, अब इस विषय की परीक्षा का दोबारा आयोजन 10 अप्रैल को किया जाएगा।

कैसे हुआ पेपर लीक?

जानकारी के अनुसार, हिंदी विषय की परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर तेजी से वायरल होने लगा था। जब वायरल पेपर का मिलान वास्तविक प्रश्नपत्र से किया गया, तो दोनों में काफी समानताएं पाई गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग और बोर्ड के अधिकारियों ने तुरंत बैठक बुलाई और प्रारंभिक जांच के बाद परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया।

छात्रों और अभिभावकों में भारी रोष

परीक्षा रद्द होने की खबर मिलते ही परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों और उनके अभिभावकों का जमावड़ा लग गया। कई छात्र इस फैसले से बेहद निराश नजर आए। छात्रों का कहना है कि उन्होंने इस विषय के लिए महीनों तैयारी की थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की हरकत की वजह से अब उन्हें दोबारा तनाव और मेहनत से गुजरना होगा। अभिभावकों ने भी बोर्ड की सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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CGBSE की नई तैयारी और सुरक्षा

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 10 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए नए सिरे से प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम पहले से ज्यादा कड़े किए जाएंगे ताकि दोबारा ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। बोर्ड सचिव ने छात्रों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और नई तारीख के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखें।

दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। पुलिस और साइबर सेल की टीमें वायरल हुए पेपर के स्रोत का पता लगाने में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि पेपर लीक के पीछे जो भी गिरोह या व्यक्ति शामिल होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ बोर्ड की अन्य विषयों की परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही चलती रहेंगी। केवल हिंदी विषय के लिए ही छात्रों को 10 अप्रैल को दोबारा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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