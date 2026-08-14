CG Board 2nd Main Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं सेकंड मेन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), रायपुर ने आज यानी 14 अगस्त 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

यहां देखें छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं सेकंड मेन का रिजल्ट

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), रायपुर ने आज यानी 14 अगस्त 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बता दें कि रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। स्कोरकार्ड में विद्यार्थियों के विषयवार अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी दी जाएगी।

जानें कब आयोजित हुई थी सीजी बोर्ड सेकंड मेन एग्जाम 2026 बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा 2026 जुलाई महीने में आयोजित की गई थी। कक्षा 10वीं की अवसर परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक आयोजित हुई, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक चली। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गई थीं। अब परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसे वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

CGBSE Second Main Result 2026: ऐसे चेक करें 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 1. सबसे पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।

2. इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए Notice Board सेक्शन पर क्लिक करें।

3. अब अपनी कक्षा के अनुसार High School Results (कक्षा 10वीं) या Senior Secondary Results (कक्षा 12वीं) के लिंक को चुनें।

4. इसके बाद स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी में अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

5. सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

6. अब आपका CGBSE Second Main Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

7. रिजल्ट को ध्यान से चेक करें और इसे डाउनलोड करके सेव कर लें।

8. भविष्य में जरूरत के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। ये भविष्य में काम आएगा।

CGBSE Result 2026: स्कोरकार्ड में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद विद्यार्थियों को अपने स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए। खासतौर पर इन चीजों को जरूर चेक करें-

रोल नंबर

विद्यार्थी का नाम

विषयवार प्राप्त अंक

कुल अंक

क्वालिफाइंग/पास स्टेटस