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MBBS Seats: छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों को NMC का 'NO', 250 MBBS सीटों का भारी नुकसान

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Medical Colleges: छत्तीसगढ़ में कवर्धा और दंतेवाड़ा समेत 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी ने मान्यता देने से मना कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की कमी से 250 एमबीबीएस सीटों का नुकसान हुआ है।

MBBS Seats: छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों को NMC का 'NO', 250 MBBS सीटों का भारी नुकसान

Medical Colleges: छत्तीसगढ़ में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हजारों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद निराशाजनक और बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने राज्य में प्रस्तावित पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के आवेदनों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टरों और जरूरी संसाधनों की भारी कमी के कारण एनएमसी ने इन कॉलेजों को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। इस कड़े फैसले की वजह से छत्तीसगढ़ को सीधे तौर पर एमबीबीएस (MBBS) की 250 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे इस बार राज्य में मेडिकल की कटऑफ बढ़ने की संभावना है।

इन 5 जिलों में खुलने वाले थे कॉलेज; जानिए कहां हुई चूक

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के स्वास्थ्य ढांचे और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की योजना बनाई गई थी। ये कॉलेज कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा और कुनकुरी जिलों में प्रस्तावित थे, जहां प्रत्येक कॉलेज में 50-50 एमबीबीएस सीटें तय की गई थीं।

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एनएमसी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भारी लापरवाही और 'ओवर कॉन्फिडेंस' इस नाकामी की मुख्य वजह बनी। अधिकारियों को यह गलतफहमी थी कि 'सरकारी कॉलेज' होने के नाते एनएमसी बिना किसी कड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के भी आसानी से मंजूरी दे देगा। जमीनी स्तर पर तैयारी शून्य थी और केवल कागजों पर डीन और चिकित्सा अधीक्षकों की प्रभार नियुक्तियां कर दी गईं। हद तो तब हो गई जब दो से तीन कॉलेजों ने आवेदन के साथ अनिवार्य डॉक्यूमेंट— ‘हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी का संबद्धता प्रमाण पत्र’ तक अटैच नहीं किया था, जो कि मान्यता के लिए सबसे बुनियादी शर्त है।

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फैकल्टी की भारी कमी और प्रमोशन न होना बना रोड़ा

एनएमसी की टीम ने जब इन कॉलेजों का निरीक्षण किया, तो वहां कमियां ही कमियां मिलीं। इन कॉलेजों में न तो कड़े मानकों के अनुरूप इमारतें तैयार थीं, न ही लेबोरेटरी और आधुनिक मेडिकल मशीनें उपलब्ध थीं। सबसे बड़ा संकट फैकल्टी प्रोफेसर और डॉक्टरों की भारी किल्लत का था। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत लगभग 296 डॉक्टर लंबे समय से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 73 असिस्टेंट प्रोफेसरों का प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं किया गया है। अगर समय पर इन डॉक्टरों को प्रमोट कर दिया जाता, तो नए कॉलेजों को योग्य प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर मिल जाते।

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फिलहाल, छत्तीसगढ़ में 10 सरकारी और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर कुल 2,330 एमबीबीएस सीटें मौजूद हैं। इन 5 नए कॉलेजों से सीटें बढ़कर 2,580 होने वाली थीं, जिससे छात्रों को कम अंकों पर भी एडमिशन का मौका मिल जाता, लेकिन अब यह उम्मीद टूट गई है। हालांकि, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे एनएमसी द्वारा बताई गई कमियों को दूर कर जल्द ही इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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