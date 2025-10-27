Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Chhath Puja 2025 School Holidays, know schools closed in Delhi, Bihar, UP, and Jharkhand on monday 27 october
Chhath Puja 2025 Holiday: छठ पूजा 2025 के लिए 27 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी है या नहीं? जानें कब से कब तक

Chhath Puja 2025 Holiday: छठ पूजा 2025 के लिए 27 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी है या नहीं? जानें कब से कब तक

संक्षेप: School Holidays for Chhath Puja 2025: राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। झारखंड सरकार ने भी छठ पूजा के लिए 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

Mon, 27 Oct 2025 09:52 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

School Holidays for Chhath Puja 2025: उत्तर भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक छठ पूजा 2025 के लिए दिल्ली, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य देव की उपासना के इस महापर्व के कारण इन राज्यों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। जिससे छात्रों और शिक्षकों को त्योहार मनाने में सुविधा मिलेगी।

किन राज्यों में छुट्टियों का ऐलान-

दिल्ली- राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है।

बिहार- छठ पूजा के लिए बिहार में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को 29 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यहां छुट्टियां 18 अक्टूबर से शुरू हो गई थीं, जिसमें दिवाली और छठ दोनों पर्व शामिल थे।

झारखंड- झारखंड सरकार ने भी छठ पूजा के लिए 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

उत्तर प्रदेश (यूपी)- उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा के लिए जल्द ही अवकाश घोषित होने की उम्मीद है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वाराणसी और गोरखपुर जैसे प्रमुख जिलों में, जहां छठ पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है, वहां स्कूलों में छुट्टी होने की संभावना है। इसलिए छात्र और अभिभावक स्कूल प्रशासन से संपर्क करें।

पश्चिम बंगाल- पश्चिम बंगाल में भी छठ पूजा के लिए 27 और 28 अक्टूबर को अवकाश है। इसके अलावा, 31 अक्टूबर को जगद्धात्री पूजा के लिए भी स्कूल बंद रहेंगे।

छठ पूजा का त्योहार कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और यह चार दिनों तक चलता है। इसमें नदी या जल निकायों के किनारे खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है।

शिक्षण संस्थानों में यह अवकाश इसलिए दिया जाता है ताकि छात्र, शिक्षक और कर्मचारी अपने परिवार के साथ इस पर्व में शामिल हो सकें और अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकें। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे छुट्टियों से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए अपने स्कूल के प्रबंधन से संपर्क करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
School Closed up school closed delhi school closed अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।