Chhath Puja 2025 Holiday: छठ पूजा 2025 के लिए 27 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी है या नहीं? जानें कब से कब तक

संक्षेप: School Holidays for Chhath Puja 2025: राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। झारखंड सरकार ने भी छठ पूजा के लिए 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

School Holidays for Chhath Puja 2025: उत्तर भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक छठ पूजा 2025 के लिए दिल्ली, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य देव की उपासना के इस महापर्व के कारण इन राज्यों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। जिससे छात्रों और शिक्षकों को त्योहार मनाने में सुविधा मिलेगी।

किन राज्यों में छुट्टियों का ऐलान- दिल्ली- राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है।

बिहार- छठ पूजा के लिए बिहार में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को 29 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यहां छुट्टियां 18 अक्टूबर से शुरू हो गई थीं, जिसमें दिवाली और छठ दोनों पर्व शामिल थे।

झारखंड- झारखंड सरकार ने भी छठ पूजा के लिए 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

उत्तर प्रदेश (यूपी)- उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा के लिए जल्द ही अवकाश घोषित होने की उम्मीद है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वाराणसी और गोरखपुर जैसे प्रमुख जिलों में, जहां छठ पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है, वहां स्कूलों में छुट्टी होने की संभावना है। इसलिए छात्र और अभिभावक स्कूल प्रशासन से संपर्क करें।

पश्चिम बंगाल- पश्चिम बंगाल में भी छठ पूजा के लिए 27 और 28 अक्टूबर को अवकाश है। इसके अलावा, 31 अक्टूबर को जगद्धात्री पूजा के लिए भी स्कूल बंद रहेंगे।

छठ पूजा का त्योहार कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और यह चार दिनों तक चलता है। इसमें नदी या जल निकायों के किनारे खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है।