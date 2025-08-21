Chevening Scholarships 2025 Application begins at chevening.org know eligibility UK scholarships Chevening Scholarships: इंग्लैंड में पढ़ने का सपना होगा पूरा, आज ही करें के लिए अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Chevening Scholarships: इंग्लैंड में पढ़ने का सपना होगा पूरा, आज ही करें के लिए अप्लाई

UK Chevening Scholarships 2026-27: इंग्लैंड में पढ़ने के लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप है, जिसमें आपके फ्लाइट, रहने और पढ़ाई का खर्च सभी शामिल है। चिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन विंडों 7 अक्टूबर, 2025 को बंद हो जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:45 AM
UK Chevening Scholarships 2026-27: अगर आप भी विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंग्लैंड में हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा मौका आ गया है। इंग्लैंड में पढ़ने के लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप है, जिसमें आपके फ्लाइट, रहने और पढ़ाई का खर्च सभी शामिल है।

चिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन विंडों 7 अक्टूबर, 2025 को बंद हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स यू. के. यूनिवर्सिटी से एक साल की मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करना चाहते हैं वे स्कॉलरशिप पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट chevening.org पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में फ्लाइट, रहने और पढ़ाई का खर्च सभी शामिल है।

चिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए योग्यता-

1. स्टूडेंट को चिविंग-एलिजिबल देश का नागरिक होना आवश्यक है।

2. स्टूडेंट्स को यह प्रतिबद्ध (कमिट) करना होगा कि वे स्कॉलरशिप समाप्त होने के बाद कम से कम दो सालों के अन्दर अपने देश वापस आएंगे।

3. स्टूडेंट्स के पास अंडरग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए ताकि वे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट करते समय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकें।

4. स्टूडेंट के कम से कम दो साल का वर्क एक्सपीरियंस (अनुभव) होना चाहिए।

5. उम्मीदवार ने तीन अलग-अलग और योग्य यूके यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए अप्लाई किया होना चाहिए और आवेदन करने की आखिरी तारीख तक उनके पास किसी एक यूनिवर्सिटी में ऑफर होना चाहिए।

महत्वपूर्ण तारीखें-

एप्लीकेशन विंडों- 5 अगस्त से 7 अक्टूबर, 2025

रीडिंग कमेटी असेसमेंट- अक्टूबर मध्य 2025 से जनवरी, 2026

इंटरव्यू- मार्च से अप्रैल, 2026 तक

रिजल्ट- मध्य जून, 2026 तक

कम से कम एक यूके यूनिवर्सिटी का ऑफर सबमिट करना- 9 जुलाई, 2026 तक

उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) के सहयोग से "भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-शेवनिंग यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना" शुरू की है। हर साल, उत्तर प्रदेश के पाँच मेधावी छात्रों को ब्रिटेन के शीर्ष विश्वविद्यालयों में एक वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। इसमें ट्यूशन फीस, शोध और परीक्षा शुल्क, मासिक आवास भत्ता और आने-जाने का हवाई किराया शामिल होगा। चयन योग्यता के आधार पर होगा। यह योजना तीन शैक्षणिक वर्षों - 2025-26, 2026-27 और 2027-28 - तक चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रति छात्र लगभग 23 लाख रुपये का भुगतान करेगी, और शेष राशि ब्रिटेन देगा।

