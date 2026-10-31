बदल रहा परीक्षा देने का तरीका, IIM बेंगलुरु में 78 छात्रों ने AI से दिया एग्जाम, जानें कैसे हो रहा इस्तेमाल
भारत के कई बड़े शिक्षण संस्थान अब छात्रों को चैटजीपीटी और गूगल जेमिनाई जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे हैं। इनमें आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) और आईआईएसईआर पुणे जैसे संस्थान शामिल हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। पढ़ाई में भी इसका इस्तेमाल खूब हो रहा है। लेकिन परीक्षाओं में इसका यूज अभी नकल के साधन के तौर पर माना जा रहा है। इस पर खूब सवाल भी उठे। लेकिन भारत में अब धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल परीक्षों में भी हो रहा है। भारत के कई बड़े शिक्षण संस्थान अब छात्रों को चैटजीपीटी और गूगल जेमिनाई जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे हैं। इनमें आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) और आईआईएसईआर पुणे जैसे संस्थान शामिल हैं। इसका खास प्रयोग आईआईएम बेंगलुरु में किया गया है। यहां एमबीए के 78 छात्रों ने अपने AI चैटबॉट बनाए और उनकी मदद से मिडटर्म परीक्षा के सवालों के जवाब दिए। छात्रों को करीब एक महीने का समय दिया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने चैटबॉट तैयार किए और उनका परीक्षण किया। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अब सभी परीक्षाएं AI की मदद से होंगी या छात्र हर सवाल का जवाब चैटजीपीटी से लिख सकेंगे। अलग-अलग संस्थानों और कोर्स के हिसाब से इसके नियम तय किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि बड़े शिक्षण संस्थानों में AI का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है।
परीक्षा में एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है?
जैसा कि आईआईएम बेंगलुरु के 78 छात्रों ने अपनी मिडटर्म एग्जाम में एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया। बता दें कि परीक्षा के लिए एक अलग पासवर्ड-सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाया गया था। इन चैटबॉट को केवल कोर्स में पढ़ाई गई कंटेंट तक ही जानकारी लेने की अनुमति थी। वे बाहरी वेबसाइट नहीं खोल सकते थे। इस परीक्षा में सिर्फ यह नहीं देखा गया कि AI चैटबॉट ने कितने सही जवाब दिए, बल्कि छात्रों ने चैटबॉट को किस तरह के निर्देश दिए, उसे कैसे तैयार किया और पढ़ाई में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल कैसे किया, इसका भी मूल्यांकन किया गया।
इस प्रयोग में Retrieval-Augmented Generation (RAG) तकनीक का इस्तेमाल हुआ। आसान भाषा में समझें, तो इस तकनीक की मदद से AI पहले से तय की गई किताबों और डॉक्यूमेंट्स में जानकारी खोजकर जवाब देता है। इसमें छात्रों को कोडिंग की जानकारी होना जरूरी नहीं था।
IISER पुणे में भी AI इस्तेमाल की अनुमति
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) पुणे में छात्र आमतौर पर AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, किसी खास असाइनमेंट या काम के लिए शिक्षक या PhD सुपरवाइजर इस पर रोक लगा सकते हैं। शिक्षकों को यह तय करने की छूट है कि उनके कोर्स में AI का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है और कौन से काम छात्रों को खुद करने होंगे।
आईआईएम अहमदाबाद ने खरीदे AI टूल्स के 1500 लाइसेंस
IIM अहमदाबाद भी पढ़ाई में AI का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। यहां छात्र चैटजीपीटी और जेमिनाई जैसे टूल्स की मदद से बिजनेस से जुड़ी लंबी केस स्टडी को आसानी से समझ सकते हैं। छात्र इन टूल्स से केस स्टडी का सार तैयार कर सकते हैं और क्लास में चर्चा से पहले शुरुआती विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी समस्या के संभावित समाधान भी तलाश सकते हैं। न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, संस्थान ने छात्रों, शिक्षकों और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए AI टूल्स के 1500 लाइसेंस खरीदे हैं।
हालांकि, संस्थान चाहता है कि छात्र AI से मिले जवाबों को ही अंतिम जानकारी न मानें। उन्हें खुद समस्या समझनी होगी, अलग-अलग समाधानों पर विचार करना होगा और अपने फैसले की वजह भी बतानी होगी।
आईएसबी में एआई ट्यूटर से पढ़ाई की तैयारी
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के हैदराबाद और मोहाली कैंपस में भी एआई के इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग कोर्स के हिसाब से नियम बनाए गए हैं। असाइनमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट और रिसर्च में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, यह संबंधित शिक्षक तय करते हैं। संस्थान AI ट्यूटर और ऐसे डिजिटल टूल्स पर भी काम कर रहा है, जिनकी मदद से छात्र बिजनेस से जुड़ी केस स्टडी को अलग-अलग नजरिए से समझ सकें।
यहां छात्रों को सिर्फ तैयार जवाब देने के बजाय खुद सोचने, सवाल पूछने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। असाइनमेंट में भी समस्या का समाधान खोजने और सही फैक्ट्स के आधार पर फैसला लेने पर जोर दिया जा रहा है।
क्या हर परीक्षा में चैटजीपीटी से लिख सकेंगे जवाब?
ऐसा नहीं है कि अब छात्र हर परीक्षा में चैटजीपीटी या दूसरे एआई टूल्स से जवाब लिख सकेंगे। एआई के इस्तेमाल की अनुमति संस्थान, कोर्स, शिक्षक और परीक्षा के नियमों पर निर्भर करती है। कई संस्थान एआई को पढ़ाई में मदद करने वाले टूल के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि छात्रों को AI का इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उन्हें खुद से सोचना, जानकारी की जांच करना और समस्याओं का समाधान निकालना भी सीखना होगा। यानी आने वाले समय में पढ़ाई का तरीका बदल सकता है। छात्रों को सिर्फ किताबों से जानकारी याद करने के बजाय AI की मदद से जानकारी जुटाना और उसका सही इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। लेकिन परीक्षा में उनकी अपनी समझ और सोचने की क्षमता की अहमियत बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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