बदल रहा परीक्षा देने का तरीका, IIM बेंगलुरु में 78 छात्रों ने AI से दिया एग्जाम, जानें कैसे हो रहा इस्तेमाल

भारत के कई बड़े शिक्षण संस्थान अब छात्रों को चैटजीपीटी और गूगल जेमिनाई जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे हैं। इनमें आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) और आईआईएसईआर पुणे जैसे संस्थान शामिल हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। पढ़ाई में भी इसका इस्तेमाल खूब हो रहा है। लेकिन परीक्षाओं में इसका यूज अभी नकल के साधन के तौर पर माना जा रहा है। इस पर खूब सवाल भी उठे। लेकिन भारत में अब धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल परीक्षों में भी हो रहा है। भारत के कई बड़े शिक्षण संस्थान अब छात्रों को चैटजीपीटी और गूगल जेमिनाई जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे हैं। इनमें आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) और आईआईएसईआर पुणे जैसे संस्थान शामिल हैं। इसका खास प्रयोग आईआईएम बेंगलुरु में किया गया है। यहां एमबीए के 78 छात्रों ने अपने AI चैटबॉट बनाए और उनकी मदद से मिडटर्म परीक्षा के सवालों के जवाब दिए। छात्रों को करीब एक महीने का समय दिया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने चैटबॉट तैयार किए और उनका परीक्षण किया। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अब सभी परीक्षाएं AI की मदद से होंगी या छात्र हर सवाल का जवाब चैटजीपीटी से लिख सकेंगे। अलग-अलग संस्थानों और कोर्स के हिसाब से इसके नियम तय किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि बड़े शिक्षण संस्थानों में AI का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है।

परीक्षा में एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? जैसा कि आईआईएम बेंगलुरु के 78 छात्रों ने अपनी मिडटर्म एग्जाम में एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया। बता दें कि परीक्षा के लिए एक अलग पासवर्ड-सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाया गया था। इन चैटबॉट को केवल कोर्स में पढ़ाई गई कंटेंट तक ही जानकारी लेने की अनुमति थी। वे बाहरी वेबसाइट नहीं खोल सकते थे। इस परीक्षा में सिर्फ यह नहीं देखा गया कि AI चैटबॉट ने कितने सही जवाब दिए, बल्कि छात्रों ने चैटबॉट को किस तरह के निर्देश दिए, उसे कैसे तैयार किया और पढ़ाई में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल कैसे किया, इसका भी मूल्यांकन किया गया।

इस प्रयोग में Retrieval-Augmented Generation (RAG) तकनीक का इस्तेमाल हुआ। आसान भाषा में समझें, तो इस तकनीक की मदद से AI पहले से तय की गई किताबों और डॉक्यूमेंट्स में जानकारी खोजकर जवाब देता है। इसमें छात्रों को कोडिंग की जानकारी होना जरूरी नहीं था।

IISER पुणे में भी AI इस्तेमाल की अनुमति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) पुणे में छात्र आमतौर पर AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, किसी खास असाइनमेंट या काम के लिए शिक्षक या PhD सुपरवाइजर इस पर रोक लगा सकते हैं। शिक्षकों को यह तय करने की छूट है कि उनके कोर्स में AI का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है और कौन से काम छात्रों को खुद करने होंगे।

आईआईएम अहमदाबाद ने खरीदे AI टूल्स के 1500 लाइसेंस IIM अहमदाबाद भी पढ़ाई में AI का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। यहां छात्र चैटजीपीटी और जेमिनाई जैसे टूल्स की मदद से बिजनेस से जुड़ी लंबी केस स्टडी को आसानी से समझ सकते हैं। छात्र इन टूल्स से केस स्टडी का सार तैयार कर सकते हैं और क्लास में चर्चा से पहले शुरुआती विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी समस्या के संभावित समाधान भी तलाश सकते हैं। न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, संस्थान ने छात्रों, शिक्षकों और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए AI टूल्स के 1500 लाइसेंस खरीदे हैं।

हालांकि, संस्थान चाहता है कि छात्र AI से मिले जवाबों को ही अंतिम जानकारी न मानें। उन्हें खुद समस्या समझनी होगी, अलग-अलग समाधानों पर विचार करना होगा और अपने फैसले की वजह भी बतानी होगी।

आईएसबी में एआई ट्यूटर से पढ़ाई की तैयारी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के हैदराबाद और मोहाली कैंपस में भी एआई के इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग कोर्स के हिसाब से नियम बनाए गए हैं। असाइनमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट और रिसर्च में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, यह संबंधित शिक्षक तय करते हैं। संस्थान AI ट्यूटर और ऐसे डिजिटल टूल्स पर भी काम कर रहा है, जिनकी मदद से छात्र बिजनेस से जुड़ी केस स्टडी को अलग-अलग नजरिए से समझ सकें।

यहां छात्रों को सिर्फ तैयार जवाब देने के बजाय खुद सोचने, सवाल पूछने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। असाइनमेंट में भी समस्या का समाधान खोजने और सही फैक्ट्स के आधार पर फैसला लेने पर जोर दिया जा रहा है।