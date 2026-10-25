जेईई मेन 2027 रजिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव, डिजिलॉकर, मेरी पहचान या जनपरिचय से वेरिफिकेशन अनिवार्य
NTA ने JEE Main उम्मीदवारों के लिए एक नए डिजिटल वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जेईई मेन 2027 के रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं। आवेदकों को अपना आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले डिजिलॉकर, मेरी पहचान या जनपरिचय से वेरिफाई कराना होगा।
JEE Main 2027 Registration : इस साल एनटीए ने जेईई मेन को और पारदर्शी बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। NTA ने पहचान सत्यापित करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजिटल सेवाओं डिजिलॉकर (DigiLocker), मेरी पहचान (Meri Pehchan), या जनपरिचय (JanParichay) में से किसी एक का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। उम्मीदवारों को इन माध्यमों का उपयोग करके अपनी पहचान और शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। इस प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी में होने वाली गलतियों को कम करना, धोखाधड़ी करने वालों को फर्जी आवेदन भरने से रोकना और दस्तावेजों के सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
जेईई मेन सेशन 1 के रजिस्टर करने के लिए आप NTA की आधिकारिक वेबसाइट - jeemain.nta.nic.in पर जा सकते हैं। अपनी पहचान वेरिफाई करने के बाद आप अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भर सकते हैं, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। JEE मेन 2027 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 22 नवंबर, 2026 है। जेईई मेन 2027 का सेशन 1, 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी, 2027 को आयोजित किया जाएगा।
आधार प्रमाणीकरण के निर्देश
NTA ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे UIDAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने आधार कार्ड पर अपनी नई फोटो, नाम, जन्म तिथि, लिंग और पता अपडेट रखें। आधार प्रमाणीकरण के बाद सिस्टम में नाम या बेसिक डिटेल्स बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए आवेदन भरने से पहले आधार कार्ड की डिटेल्स सही होना आवश्यक है।
वेरिफिकेशन पुख्ता करने के लिए किया गया
2027 की आवेदन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मेरी पहचान (MeriPehchaan - National Single Sign-On - NSSO) प्लेटफॉर्म (जिसमें डिजीलॉकर, जन परिचय और ई-प्रमाण शामिल हैं) को एकीकृत किया गया है। इससे अभ्यर्थियों के सत्यापन (eKYC) की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और डिजिटल बनाया गया है।
जेईई मेन 2027 का आवेदन फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया
चरण 1: पंजीकरण
- अभ्यर्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट (https://jeemain.nta.nic.in) पर MeriPehchaan पोर्टल (JanParichay / DigiLocker / Aadhaar आदि) के माध्यम से या सीधे व्यक्तिगत विवरण दर्ज करके पंजीकरण करें।
- अपनी पसंद का पासवर्ड बनाएं। पंजीकरण पूर्ण होने पर एक एप्लिकेशन नंबर जनरेट होगा। इसे संभालकर रखें क्योंकि यह दोनों सत्रों के लिए मान्य रहेगा।
चरण 2: विवरण भरना और दस्तावेज अपलोड करना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
डिटेल्स दर्ज करें: व्यक्तिगत विवरण, परीक्षा पत्र (B.E./B.Tech या B.Arch/B.Planning), 4 परीक्षा शहरों की पसंद और 10वीं/12वीं की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरें।
लाइव फोटो कैप्चर : फॉर्म भरते समय सिस्टम के वेबकैम या मोबाइल द्वारा QR कोड स्कैन करके लाइव फोटो लेना अनिवार्य है। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और बिना मास्क के 80% चेहरा (कानों सहित) स्पष्ट दिखना चाहिए।
स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार की सीमा:
हालिया पासपोर्ट फोटो: 10 kB से 200 kB (JPG/JPEG )।
हस्ताक्षर (Signature): 10 kB से 100 kB (JPG/JPEG )।
10वीं की अंकसूची/प्रमाणपत्र: 50 kB से 300 kB (PDF )।
जेईई
चरण 3: आवेदन शुल्क का भुगतान
नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से निर्धारित ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करें।
चरण 4: कन्फर्मेशन पेज
शुल्क भुगतान सफल होने के बाद कन्फर्मेशन पेज जनरेट होगा।
इस कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करें और भविष्य में काउंसलिंग व दाखिले के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें।
ये बातें भी रखें ध्यान
- एक अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन पत्र भर सकता है
- यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन पत्र भरता है तो इसे अनुचित साधनमाना जाएगा और उसका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।
- सत्र 1 और सत्र 2 का लॉगिन: अभ्यर्थी सत्र 1 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और बाद में सत्र 2 के लिए उसी एप्लिकेशन नंबर का उपयोग करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- सक्रिय मोबाइल और ईमेल: आवेदन में केवल अपना या अपने माता-पिता का ही मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें क्योंकि NTA द्वारा सभी सूचनाएं इसी पर भेजी जाएंगी
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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