Chandigarh School Closed: चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड का सितम, प्रशासन ने 17 जनवरी तक बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां

संक्षेप: Chandigarh School Closed: चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग ने भीषण शीतलहर और कोहरे की स्थिति को देखते हुए स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियों को 17 जनवरी तक आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

Chandigarh winter holidays 2026: उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और लगातार गिरते तापमान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। विशेष रूप से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र शासित प्रदेश (UT) चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग ने भीषण शीतलहर और कोहरे की स्थिति को देखते हुए स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियों को आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

अब कब तक बंद रहेंगे स्कूल? प्रशासन द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, चंडीगढ़ के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पहले स्कूल 12 जनवरी के आसपास खुलने वाले थे, लेकिन अब इन कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल 17 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय बच्चों को कड़ाके की ठंड और सुबह के घने कोहरे से बचाने के लिए लिया गया है।

बड़ी कक्षाओं के लिए समय में बदलाव जहां कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पूरी तरह राहत दी गई है, वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए नियम थोड़े अलग हैं:

समय में परिवर्तन: बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल पूरी तरह बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन उनके समय में बदलाव किया गया है। अब ये कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से पहले शुरू नहीं होंगी और दोपहर 3:30 बजे से पहले समाप्त कर दी जाएंगी।

शिक्षकों की उपस्थिति: स्कूलों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ को पूर्व निर्धारित समय के अनुसार स्कूल आना होगा। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन स्कूल प्रबंधन के विवेक पर निर्भर करेगा।

शीतलहर और मौसम विभाग का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों (हरियाणा और पंजाब) में ‘कोल्ड डे’ की स्थिति बनी हुई है। सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य से 50 मीटर तक रह जाती है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। न्यूनतम तापमान 4°C से 6°C के बीच बना हुआ है। आगामी एक सप्ताह तक राहत मिलने की उम्मीद कम है, जिसके चलते प्रशासन स्थिति की दोबारा समीक्षा कर सकता है।