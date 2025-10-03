CGPSC Vacancy : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने लंबे समय बाद निकाली नई भर्ती, 4 जनवरी को होगी प्रीलिम्स परीक्षा

CGPSC Vacancy : सीजीपीएससी ने कोर्ट मैनेजर के 22 पदों पर भर्ती निकाली है। कोर्ट मैनेजर के लिए एमबीए होना या स्नातक के साथ प्रबंधन में एडवांस्ड डिप्लोमा होना चाहिए।

CGPSC Vacancy : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग(सीजीपीएससी) ने लंबे समय के बाद भर्ती निकाली है। सीजीपीएससी ने कोर्ट मैनेजर के 22 पदों पर भर्ती निकाली है जिसमें 13 पद अनारक्षित हैं। 3 पद एससी और 6 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इस भर्ती में सामान्य ग्रेजुएट जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी पास अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोर्ट मैनेजर के लिए एमबीए होना या स्नातक के साथ प्रबंधन में एडवांस्ड डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा सिस्टम, मानव या वित्तीय प्रबंधन में अनुभव भी मांगा गया है। इस भर्ती के लिए psc.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। कोर्ट मैनेजर भर्ती के लिए तीन चरण हैं। प्रीलिम्स परीक्षा 4 जनवरी 2026 को होगी।

योग्यता - - एमबीए या मैनेजमेंट में एडवांस डिप्लोमा के साथ स्नातक की डिग्री।

- सिस्टम और प्रक्रिया प्रबंधन में 5 वर्ष का अनुभव/प्रशिक्षण या आईटी सिस्टम प्रबंधन/मानव संसाधन प्रबंधन/वित्तीय प्रबंधन में 5 वर्ष का अनुभव/प्रशिक्षण।

- कानून के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- साक्षात्कार के समय दो अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में आयु में वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी तथा यदि आयु भी समान हो तो विधि स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी।

आयु सीमा - अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष) से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

- छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अभ्यर्थी कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

वेतनमान - 56100 (लेवल-12)

मेरिट कैसे बनेगी। - उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।

- उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन फीस छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), दिव्यांग - 300 रुपये

- शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से निवासी आवेदकों के लिए- 400 रुपये