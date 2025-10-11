छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अधीक्षक के 55 पदों पर भर्ती

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) के 55 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसका नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, वे 8 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Sat, 11 Oct 2025 05:57 PM

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) के 55 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसका नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, वे 8 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म सिर्फ www.psc.cg.gov.in वेबसाइट पर ही भरना है। किसी और तरीके से आवेदन नहीं किया जा सकता है।

पदों का विवरण- कुल 55 पद हैं। इनमें अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण रखा गया है। कुछ पद सिर्फ छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं और स्थानीय दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। जरूरत पड़ने पर पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है।

योग्यता- उम्मीदवार के पास नीचे दिए विषयों में से किसी एक में डिग्री या पोस्टग्रेजुएशन होना जरूरी है –

समाजकार्य (MSW)

समाजशास्त्र

मनोविज्ञान

विधि (Law)

इनमें से किसी भी विषय की डिग्री वाले लोग आवेदन कर सकते हैं।

सैलरी- ये राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद है। वेतन लेवल-(9300 से 34800 + 4300 ग्रेड पे)। इसके साथ महंगाई भत्ता और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे।

आयु सीमा- 1 जनवरी 2025 तक उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी यानी वे 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं।इसके अलावा SC/ST/OBC और विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को 5 साल की छूट मिलेगी। सभी छूट मिलाकर अधिकतम उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

फॉर्म में गलती सुधारने का मौका भी मिलेगा: बिना शुल्क के: 9 से 11 नवंबर 2025 तक। 500 रुपये शुल्क देकर गलती सुधारने का मौका 12 से 14 नवंबर 2025 तक। सुधार सिर्फ एक बार ही किया जाएगा।

आवेदन शुल्क: छत्तीसगढ़ के SC/ST/OBC (गैर क्रीमीलेयर) और स्थानीय दिव्यांग उम्मीदवार को 300 रुपये देय होंगे। बाकी सभी और राज्य के उम्मीदवारों को 400 रुपये देय होंगे। सभी को पोर्टल शुल्क और जीएसटी अलग से देना होगा।

परीक्षा की तिथि- परीक्षा की संभावित तारीख 18 जनवरी 2026 रखी गई है।

चयन प्रक्रिया- चयन दो चरणों में होगा —

लिखित परीक्षा – 300 अंक

साक्षात्कार (इंटरव्यू) – 30 अंक

कुल 330 अंक के आधार पर मेरिट बनेगी।

लिखित परीक्षा में 150 सवाल होंगे — भाग 1: छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान (50 सवाल – 100 अंक)

भाग 2: बच्चों से जुड़ा सामान्य ज्ञान (100 सवाल – 200 अंक)

प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, और गलत जवाब पर 1/3 अंक काटे जाएंगे।

सिलेबस: भाग 1 – छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान:

इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जनजातियाँ, उद्योग, पंचायती राज और वर्तमान घटनाएँ।

भाग 2 – बच्चों से जुड़ा सामान्य ज्ञान:

बच्चों से जुड़े कानून (जैसे किशोर न्याय अधिनियम, POCSO एक्ट, शिक्षा का अधिकार आदि)

पोषण, कुपोषण, मातृ और शिशु मृत्यु दर

मिशन वत्सल्या, पीएम केयर्स, मुख्यमंत्री बाल उदय जैसी योजनाएँ

चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), बाल मनोविज्ञान, काउंसलिंग और थेरेपी आदि।