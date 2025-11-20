CGPSC PCS Result : जारी होने वाला है छत्तीसगढ़ पीसीएस फाइनल रिजल्ट, psc.cg.gov पर कर सकेंगे चेक
संक्षेप: CGPSC PCS Final Result : सीजी पीसीएस 2024 के इंटरव्यू आज गुरुवार तक चलेंगे। माना जा रहा है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद आयोग अंतिम परिणाम जारी कर देगा। psc.cg.gov पर नतीजे देख सकेंगे।
CGPSC PCS Final Result : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग आज राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2024 (पीसीएस) का फाइनल रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षार्थी psc.cg.gov पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेगें। सीजी पीसीएस 2024 के इंटरव्यू आज गुरुवार तक चलेंगे। माना जा रहा है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद आयोग अंतिम परिणाम जारी कर देगा। सीजी पीसीएस 2024 के जरिए डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और आबकारी सब इंस्पेक्टर समेत 17 सेवाओं के 246 पदों पर भर्ती होगी। इस बार सर्वाधिक पद आबकारी सब इंस्पेक्टर के हैं। आबकारी एसआई के 90 पद हैं। डिप्टी कलेक्टर के 7 पद हैं। डीएसपी के लिए 21 पद हैं। पिछली बार डीएसपी का पद नहीं था।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने मार्च माह में पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था जिसमें 3737 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा के बाद 643 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित हुए थे।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने निकाली 125 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 125 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी। यह भर्ती जून 2022 के बाद पहली नियमित भर्ती है। PSC के विज्ञापन के अनुसार कार्डियोलॉजी (2 पद), मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट इन विभाग में 7 सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की भी भर्ती शामिल होगी।
पदों का वर्गवार वितरण इस प्रकार है
अनारक्षित: 45
अनुसूचित जाति (अजा): 21
अनुसूचित जनजाति (अजजा): 43
अप्रवर्गीय (अपवि): 16