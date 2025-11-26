Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CGPSC PCS Notification 2025 Chhattisgarh PCS recruitment notification OUT for DSP, SI Deputy Collector vacancy
CGPSC PCS Notification 2025: छत्तीसगढ़ पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 238 पदों पर सरकारी नौकरी का बड़ा मौका

संक्षेप:

CGPSC PCS Notification 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा (CGPSC PCS) 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली है।

Wed, 26 Nov 2025 03:31 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CGPSC PCS Notification 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा (CGPSC PCS) 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह उन लाखों युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है जो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होना चाहते हैं। इस वर्ष, आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती की घोषणा की है।

आयोग द्वारा 26 नवंबर 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली है। आवेदन फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाना होगा।

CGPSC PCS Recruitment 2025 Notification Link

आवेदन और परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखें

सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों को इन तारीखों का खास ध्यान रखना होगा।

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 1 दिसंबर 2025 (दोपहर 12:00 बजे से)

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख: 30 दिसंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक)

प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) की संभावित तारीख: 22 फरवरी 2026

मुख्य परीक्षा (मेंस) की संभावित तारीखें: 16, 17, 18, और 19 मई 2026

आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती होने पर, सुधार के लिए भी कुछ दिन का समय दिया जाएगा।

किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

यह भर्ती राज्य की कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए की जा रही है। इन 238 पदों में सबसे अधिक पद नायब तहसीलदार के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा, राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर), राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक), मुख्य नगर पालिका अधिकारी (वर्ग 'ख'), सहायक निदेशक और अन्य प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद शामिल हैं।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा की बात करें तो, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाना होगा। आवेदन लिंक 1 दिसंबर 2025 से एक्टिव हो जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन (PDF) को ध्यान से पढ़ें, अपनी पात्रता सुनिश्चित करें और अंतिम तिथि से पहले फॉर्म जमा कर दें।

यह परीक्षा तीन चरणों - प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से आयोजित की जाएगी। राज्य की प्रशासनिक सेवा में करियर बनाने का यह एक सुनहरा अवसर है, जिसके लिए तैयारी अभी से शुरू करना आवश्यक है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
