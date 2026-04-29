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cgbse.nic.in, CG Board Result 2026: वेबसाइट क्रैश? बिना इंटरनेट के छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट यूं करें चेक

Apr 29, 2026 03:29 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CGBSE Board Result 2026:छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) द्वारा आज कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। वेबसाइट क्रैश होने पर आप अपना रिजल्ट ऐसे देख सकते हैं। 

cgbse.nic.in, CG Board Result 2026: वेबसाइट क्रैश? बिना इंटरनेट के छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट यूं करें चेक

CGBSE Board Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) द्वारा आज कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। CG Board Result 2026 Linkभारी ट्रैफिक के कारण बोर्ड की मुख्य वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in कई छात्रों के लिए स्लो हो गई है या 'सर्वर डाउन' की समस्या दिखा रही है।

अगर आप भी अपनी मार्कशीट देखने के लिए वेबसाइट के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तो परेशान न हों। तकनीकी दिक्कतों के बीच अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए आप इन वैकल्पिक और सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। CG Board Result Live Updates

1. वेबसाइट क्रैश होने पर क्या करें? (वैकल्पिक पोर्टल)

अक्सर रिजल्ट के दिन मुख्य सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। ऐसे में आप इन वैकल्पिक वेबसाइट्स पर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं:

indiaresults.com

examresults.net

इन पोर्टल पर जाकर अपनी कक्षा (10वीं या 12वीं) का चयन करें और अपना रोल नंबर दर्ज करें। यहां से आप अपना प्रोविजनल स्कोरकार्ड तुरंत देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी, सिर्फ 1 क्लिक में करें चेक

2. बिना इंटरनेट के 'SMS' के जरिए देखें रिजल्ट

यदि आपके क्षेत्र में इंटरनेट की गति धीमी है या आप स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप एक साधारण मैसेज (SMS) के जरिए भी अपना रिजल्ट मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं।

टाइप करें: CG10 Roll Number (10वीं के लिए) या CG12 Roll Number (12वीं के लिए)।

इसे 56263 पर भेज दें।

कुछ ही पलों में आपका विषयवार नंबर आपके फोन पर एसएमएस के रूप में आ जाएगा।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक

3. डिजीलॉकर (DigiLocker) का करें इस्तेमाल

छत्तीसगढ़ बोर्ड अब डिजीलॉकर के माध्यम से भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराता है। यह मार्कशीट आधिकारिक रूप से हर जगह मान्य होती है।

डिजीलॉकर ऐप पर लॉग-इन करें।

'Education' सेक्शन में 'CGBSE' चुनें।

अपना रोल नंबर और पासिंग वर्ष (2026) दर्ज करें।

आपकी मार्कशीट आपके 'Issued Documents' में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी।

मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद इन बातों की जांच करें

जब आप अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर लें, तो उसमें दी गई जानकारियों को क्रॉस-चेक जरूर करें। सुनिश्चित करें कि:

आपका नाम और माता-पिता के नाम की स्पेलिंग सही हो।

आपका रोल नंबर और स्कूल कोड सही दर्ज हो।

प्रत्येक विषय के थ्योरी और प्रैक्टिकल नंबर स्पष्ट रूप से दिए गए हों।

मार्कशीट पर 'Pass' या 'Qualified' का स्टेटस ठीक से दिखाई दे रहा हो।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण कुछ समय के लिए देरी हो सकती है। ऐसे में बार-बार ‘रिफ्रेश’ करने के बजाय 10-15 मिनट का इंतजार करना बेहतर होता है। यदि आपके नंबर आपकी उम्मीद से कम आए हैं, तो निराश न हों। बोर्ड जल्द ही री-चेकिंग और सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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