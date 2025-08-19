CGBSE Supplementary Result 2025 OUT cg board Class 10, 12 Compartment Result at cgbse.nic.in, here direct link CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
CGBSE Supplementary Result 2025 OUT cg board Class 10, 12 Compartment Result at cgbse.nic.in, here direct link

CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link

CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से सीजी बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:35 PM
CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 जारी, Direct Link

CG Board 10th, 12th Supplementary Result 2025, cgbse.nic.in: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से सीजी बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने छत्तीसगढ़ बोर्ड हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 में भाग लिया था वे छात्र आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर अपना छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी।

CG Board 10th, 12th Supplementary Result 2025 Direct Link

सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं सेकेंड चांस परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित की गई थी। 12वीं की परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई तक और 10वीं की 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित की गई थी। परीक्षा सिंगल शिफ्ट में हुई थी। यह सुबह 9 से 12.15 बजे तक आयोजित की गई थी।

छत्तीसगढ़ बोर्ड हाईस्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का पास प्रतिशत 76.53% रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत 80.70% रहा है और लड़कों का पास प्रतिशत 71.39% रहा है। छत्तीसगढ़ बोर्ड हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा का पास प्रतिशत 81.87% रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत 84.67% रहा है और लड़कों का पास प्रतिशत 78.07% रहा है।

CG Board 10th, 12th Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।

2. इसके बाद होम पेज पर आपको 10वीं/12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट का लिंक दिखेगा।

3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट 2025 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. छात्र का नाम

2. छात्र की जन्मतिथि

3. माता-पिता का नाम

4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड

5. प्राप्त अंक

6. कुल अंक

7. पासिंग स्टेटस

8. स्कूल का नाम

9. छात्र का रोल नंबर

10. पासिंग डिविजन

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

