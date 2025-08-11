CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 का इंतजार, यहां कर सकेंगे चेक

CGBSE Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंडल (CGBSE) की ओर से जल्द ही सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल छात्रों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है।

CG Board Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंडल (CGBSE) की ओर से जल्द ही सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल छात्रों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं सेकेंड चांस परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित की गई थी। 12वीं की परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई तक और 10वीं की 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित की गई थी। परीक्षा सिंगल शिफ्ट में हुई थी। यह सुबह 9 से 12.15 बजे तक आयोजित की गई थी।

इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से सीजी 10वीं बोर्ड परीक्षा आयोजन 3 मार्च से 24 मार्च 2025 तक चली। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से 28 मार्च 2025 तक चली थी। छत्तीसगढ़ बोर्ड हाईस्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का पास प्रतिशत 76.53% रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत 80.70% रहा है और लड़कों का पास प्रतिशत 71.39% रहा है। छत्तीसगढ़ बोर्ड हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा का पास प्रतिशत 81.87% रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत 84.67% रहा है और लड़कों का पास प्रतिशत 78.07% रहा है।

CG Board 10th, 12th Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।

2. इसके बाद होम पेज पर आपको 10वीं/12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।

3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. छात्र का नाम

2. छात्र की जन्मतिथि

3. माता-पिता का नाम

4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड

5. प्राप्त अंक

6. कुल अंक

7. पासिंग स्टेटस

8. स्कूल का नाम

9. छात्र का रोल नंबर