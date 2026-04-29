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CG Board 10th Result 2026 Roll Number: छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक

Apr 29, 2026 03:29 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CG Board CGBSE 10th 12th Result 2026 Check by Roll Number: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की ओर से आज शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

CG Board 10th Result 2026 Roll Number: छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक

Chhattisgarh Board Class 10th12th Result 2026 Roll Number: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की ओर से आज शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गाया है। CG Board CGBSE 10th 12th Result 2026 का लिंक। छात्र सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cg.results.nic.in , cgbse.nic.in , results.cg.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी आसानी से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। CGBSE CG Board 10th 12th Result 2026 Live Updates

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए वेबसाइट-

cgbse.nic.in

results.cgbse.nic.in

cg.nic.in

results.cg.nic.in

आप अपना छत्तीसगढ़ बोर्ड हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी रिजल्ट मोबाईल एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी चेक कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाईल फोन से CG12 (SPACE) लिखकर Roll Number लिखकर इसे 56263 पर भेजना होगा। कुछ देर के बाद आपका रिजल्ट आपके फोन पर भेज दिया जाएगा।

उदाहरण- CG10 123456789

CGBSE CG Board Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-

1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।

2. इसके बाद होम पेज पर आपको 10वीं/12वीं एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।

3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर (Roll Number) यहां सब्मिट करें।

4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट से पहले जानें पासिंग मार्क्स व कंपार्टमेंट नियम

CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत नंबर लाने होंगे। यह थ्योरी पेपर और इंटरनल असेसमेंट के कुल अंकों पर आधारित होता है। जो छात्र एक या दो विषयों की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वे कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दो अधिक विषय में फेल होने वाल छात्र को अगले एकेडमिक ईयर में एडमिशन लेना होगा और अगले साल की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 33% नंबर लाकर पास हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. छात्र का नाम

2. छात्र की जन्मतिथि

3. माता-पिता का नाम

4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड

5. प्राप्त अंक

6. कुल अंक

7. पासिंग स्टेटस

8. स्कूल का नाम

9. छात्र का रोल नंबर

10. पासिंग डिविजन

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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