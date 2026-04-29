CGBSE CG Board Result 2026 Live : छत्तीसगढ़ बोर्ड 10th 12th रिजल्ट आज 2.30 बजे होगा जारी, cg.results.nic.in पर करें चेक

cgbse cg board result 2026 Live

CGBSE CG Board 10th 12th Result 2026 Live Updates , cg.results.nic.in : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आज 29 अप्रैल को दोपहर 2.30 बजे वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा। सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cg.results.nic.in , cgbse.nic.in , results.cg.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना परिणाम रोल नंबर डालकर देख सकेंगे। सीजीबीएई सीजी बोर्ड वेबसाइट के अलावा नतीजे डिजिलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी यहां से अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नवा रायपुर स्थित मंत्रालय, महानदी भवन से नतीजों की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इस साल 10वीं 12वीं के कुल 5.66 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी थी। इनमें 10वीं के 3,20,535 और 12वीं के 2,45,785 विद्यार्थी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर परिणाम की तिथि व समय की जानकारी दी। पिछले साल छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं व 12वीं वोकैशनल का रिजल्ट 7 मई 2024 को जारी किया गया था। पिछले साल सीजी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 76.53 प्रतिशत रहा था जबकि 12वीं में 81.87 प्रतिशत पास हुए थे। सीजी बोर्ड 10वीं में कांकेर की इशिका बाला और जशपुर के नमन कुमार ने 99.17 फीसदी अंक हासिल कर संयुक्त रूप से टॉप किया था। सीजीबीएसई सीजी बोर्ड 12वीं में कांकेर के अखिल सेन ने 98.20 फीसदी अंक के साथ टॉप किया था। आपको बता दें कि सीजी बोर्ड में साल में दो बार बोर्ड परीक्षा कराने का नियम है। CGBSE CG Board 10th 12th Result 2026 Live : सीजी बोर्ड रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कहां और कैसे चेक कर सेकेंगे स्टेप 1- बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in या cg.results.nic.in पर जाएं। स्टेप 2- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें रोल नंबर और वहीं फोटो में दिया गया कैप्चा कोड डालना होगा। स्टेप 4- रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

29 Apr 2026, 05:48:08 AM IST CGBSE 10th 12th Result 2026 Live: 1400 छात्र कम अटेंडेंस के चलते नहीं दे पाए परीक्षा CGBSE 10th 12th Result 2026 Live: इस साल सीजी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण करीब 1400 छात्र परीक्षा से वंचित रह गए। हालांकि बोर्ड की कुल पंजीकृत संख्या पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ा और कुल परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 5.66 लाख रही।

29 Apr 2026, 05:33:27 AM IST CGBSE 10th 12th Result 2026 Live: सीजी बोर्ड के मेधावी छात्रों को मिल सकता है बड़ा तोहफा CGBSE 10th 12th Result 2026 Live: छत्तीसगढ़ सरकार परंपरा के अनुसार प्रदेश के टॉपर्स को सम्मानित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री की 'हेलीकॉप्टर जॉयराइड' योजना, जो मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई थी, इस साल भी चर्चा का विषय है। राज्य स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को न केवल नकद पुरस्कार बल्कि विशेष सम्मान भी दिया जा सकता है।

29 Apr 2026, 05:27:28 AM IST CG Board Result 2026 Live: आज छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करे CG Board Result 2026 Live: आज छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करे स्टेप 1 - CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाएं। स्टेप 2 - अपने क्लास से संबंधित परिणाम ‘CGBSE Higher Secondary Result 2026’ या ‘CGBSE High School Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- अब अपना रोल नंबर और कैप्चा दर्ज करें और 'Submit' पर क्लिक करें। स्टेप 4 - आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 5 - मार्कशीट की PDF डाउनलोड करें। प्रिंट आउट भी ले लें।

29 Apr 2026, 05:22:45 AM IST CG Board Result 2026 Live: सीजीबीएसई सीजी बोर्ड रिजल्ट 10वीं 12वीं रिजल्ट कहां चेक कर सकेंगे CG Board Result 2026 Live: सीजीबीएसई सीजी बोर्ड रिजल्ट 10वीं 12वीं रिजल्ट कहां चेक कर सकेंगे, देखें वेबसाइट लिस्ट - https://cg.results.nic.in https://cgbse.nic.in https://results.cg.nic.in https://results.digilocker.gov.in नतीजे चेक करने के लिए सिर्फ रोल नंबर डालना होगा।

29 Apr 2026, 05:22:45 AM IST CG Board Result 2026 Live: शिक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं CG Board Result 2026 Live: स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- सीजी बोर्ड ( छत्तीसगढ़ बोर्ड) के परीक्षा परिणाम घोषित हो रहे है, सभी विधार्थियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं।

29 Apr 2026, 05:22:45 AM IST CG Board Result 2026 Live: शिक्षा मंत्री ने की सीजी बोर्ड रिजल्ट की डेट व टाइम की घोषणा CG Board Result 2026 Live: स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट के डेट व टाइम की जानकारी दी। उन्होंने लिखां, 'इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्ति की ओर हैं। 29 अप्रैल दोपहर 02:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। यह केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों व शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतिफल है।' इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। प्रत्येक परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत है, और हर विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं निहित हैं।